'KAA Gent ruikt volgende jackpot: na Barcelona nu ook Italiaanse clubs geïnteresseerd'

KAA Gent heeft met het vertrek van Omri Gandelman deze week opnieuw een interessante deal weten te doen. Ondertussen vertrok ook Dante Vanzeir al naar Cercle Brugge. Mogelijk komt er nog een jackpot aan.

De interesse in Samuel Kotto neemt toe, zoveel is duidelijk. Nadat eerder FC Barcelona hem al op de radar had, komt er nu ook interesse vanuit Italië. Meerdere clubs hebben ondertussen al hun interesse in hem laten blijken.

Samuel Kotto nu ook op de radar van Italiaanse clubs

De speler maakte indruk op de Afrika Cup en dat heeft de tongen én de pennen losgemaakt. Met Fiorentina, Udinese en Genoa zijn er volgens Italiaanse bronnen minstens drie Italiaanse teams die hem in huis willen halen, maar mogelijk zijn het er nog meer.

De marktwaarde van Kotto bedraagt volgens Transfermarkt zo'n miljoen euro. Toch wilde Barcelona mogelijk een hele stap verder gaan om er Kotto bij te halen, al zouden ze hem dus nog meermaals in actie willen gaan zien de komende tijd.

Wintertransfer of eerder een zomertransfer?

Mogelijk komen ze in het voorjaar dan ook eens scouten in Gent, tenzij ze deze winter hem al in huis zouden willen halen. Bij Barcelona kunnen ze ook in de verdediging wel wat versterking gebruiken, nu en in de toekomst.



Tot op heden is er nog geen concreet bod binnengekomen voor de centrale verdediger, maar bij De Buffalo's lijken ze bij een goed bod zeker overstag te kunnen gaan. In de Jupiler Pro League kon hij nog geen al te grote potten breken.