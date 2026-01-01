'Het is Barcelona menens: JPL-verdediger nadrukkelijk op de radar'

Krijgen we in 2026 een opvallende transfer? Het zou zomaar kunnen, want FC Barcelona heeft zijn oog laten vallen op een speler uit de Jupiler Pro League. Die gaan ze de komende dagen verder blijven scouten.

Op woensdagavond was er de laatste groepswedstrijd op de Afrika Cup. Daarin won Kameroen onder meer van Mozambique. Samuel Kotto van KAA Gent kwam in die wedstrijd niet in actie. En dat is een domper voor Barcelona.

Zij wilden hem graag nog eens aan het werk zien, nadat ze eerder dit toernooi door hem onder de indruk raakten toen ze in Marokko een scoutingsopdracht deden naar aanvaller Etta Eyong, die ook voor Kameroen speelt.

Den före detta Malmö FF och IFK Värnamo-mittbacken Samuel Kotto har enligt spanska intresse från FC Barcelona.



Den kamerunska landslagsmannen såldes till belgiska KAA Gent förra vintern, och har gjort 18 matcher hittills.

Kotto maakte indruk met zijn manier van spelen tegen Gabon. Hij las het spel goed en speelde met veel autoriteit. En dat hebben ze ook in Catalonië dus gezien, ook al maakte Kotto dit seizoen nog geen onuitwisbare indruk in Gent.

FC Barcelona onder de indruk van Samuel Kotto van KAA Gent

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt zo'n miljoen euro. Toch wil Barcelona mogelijk een hele stap verder gaan om er Kotto bij te halen, al zouden ze hem dus nog meermaals in actie willen gaan zien de komende tijd.





Mogelijk komen ze in het voorjaar dan ook eens scouten in Gent, tenzij ze deze winter hem al in huis zouden willen halen. Bij Barcelona kunnen ze ook in de verdediging wel wat versterking gebruiken, nu en in de toekomst.