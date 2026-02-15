Coach Zulte Waregem kan niet lachen met arbitrage: "Een moment doet de wedstrijd kantelen"

Zulte Waregem leek tegen STVV op weg naar een knappe overwinning. Op vijf minuten voor de rust hadden ze alles nog in eigen handen. Toen liep het echter helemaal verkeerd. Het omslagpunt in een wedstrijd die verloren ging.

Zulte Waregem stond na veertig minuten voetballen 0-2 voor op bezoek bij STVV. Joseph Opoku had met twee doelpunten zijn Essevee op rozen gezet. Maar toen kwam er een opvallend omslagpunt in de wedstrijd.

STVV wint van Zulte Waregem: rode kaart Kiilerich het omslagpunt

Op aangeven van de VAR moest scheidsrechter Verboomen beelden gaan bekijken. Die vond het wel degelijk een strafschop, maar daar hield het niet op. Kiilerich trok heel opzichtig Goto onderuit en daardoor oordeelde Verboomen dat het ook rood was.

De supporters en de neutrale kijkers waren het daar niet mee eens en reageerden meteen massaal via de sociale media. En ook coach Sven Vandenbroeck had wel wat te vertellen over het omslagpunt van de wedstrijd.

Sven Vandenbroeck reageert op het omslagpunt in STVV - Zulte Waregem

"Het is heel simpel: er is één moment dat de wedstrijd doet kantelen", aldus de coach van Essevee in zijn analyse bij de rust al bij DAZN. "In ons eigen zestien kan de bal elke kant opspringen en hij valt voor de voeten voor iemand van STVV."



"De scheidsrechter besliste om daarvoor een strafschop én een rode kaart te geven. Die fase verandert eigenlijk alles", was hij boos. Uiteindelijk werd nog met 3-2 verloren van STVV, waardoor zijn ploeg dure punten laat liggen in de strijd om de twaalfde plaats en het vermijden van de Relegation Play-offs.