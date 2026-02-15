Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby

Club Brugge heeft in de Brugse derby de drie punten gepakt tegen Cercle Brugge. Al moest Brandon Mechele toegeven dat het missschien niet helemaal verdiend waas.

Blauw-zwart had het tegen Cercle Brugge niet makkelijk in de eerste helft, het trapte geen enkele keer tussen de palen. De twee enige pogingen die wel binnen het kader werden getrapt, werden dan weer een doelpunt.

Tresoldi en Forbs zorgden in vier minuten voor twee doelpunten en zo voor een dubbele voorsprong voor blauw-zwart. Cercle kwam wel nog terug tot 1-2, maar verder kwam niet meer. Al had de Vereniging in de eerste helft wel kansen.

Mechele vond Cercle betere ploeg in Brugse derby

Was de overwinning van Club dan verdiend? "Ik denk het niet", gaf Brandon Mechele dan ook toe achteraf. "Cercle speelde een sterke eerste helft, misschien ook wel omdat wij niet goed genoeg waren."

"We kwamen niet in ons spel door hun agressieve druk, wat we wel gewoon zijn van hen. Het ging bij ons gewoon te traag en we vonden de oplossingen niet. In de tweede helft scoren wij dan twee keer en zijn we heel efficiënt."

Lees ook... 🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge›

"Cercle had die bal op de paal en nog wel enkele kansen, op basis daarvan denk ik niet dat we de drie punten verdienden. Maar een Brugse derby is altijd iets speciaals en dan wint niet altijd de beste ploeg", besloot Mechele nog.