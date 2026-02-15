Reactie Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
9 reacties
Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby
Foto: © photonews

Club Brugge heeft in de Brugse derby de drie punten gepakt tegen Cercle Brugge. Al moest Brandon Mechele toegeven dat het missschien niet helemaal verdiend waas.

Blauw-zwart had het tegen Cercle Brugge niet makkelijk in de eerste helft, het trapte geen enkele keer tussen de palen. De twee enige pogingen die wel binnen het kader werden getrapt, werden dan weer een doelpunt. 

Tresoldi en Forbs zorgden in vier minuten voor twee doelpunten en zo voor een dubbele voorsprong voor blauw-zwart. Cercle kwam wel nog terug tot 1-2, maar verder kwam niet meer. Al had de Vereniging in de eerste helft wel kansen. 

Mechele vond Cercle betere ploeg in Brugse derby

Was de overwinning van Club dan verdiend? "Ik denk het niet", gaf Brandon Mechele dan ook toe achteraf. "Cercle speelde een sterke eerste helft, misschien ook wel omdat wij niet goed genoeg waren."

"We kwamen niet in ons spel door hun agressieve druk, wat we wel gewoon zijn van hen. Het ging bij ons gewoon te traag en we vonden de oplossingen niet. In de tweede helft scoren wij dan twee keer en zijn we heel efficiënt."

Lees ook... 🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge
"Cercle had die bal op de paal en nog wel enkele kansen, op basis daarvan denk ik niet dat we de drie punten verdienden. Maar een Brugse derby is altijd iets speciaals en dan wint niet altijd de beste ploeg", besloot Mechele nog. 

9 reacties
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Cercle Brugge
Brandon Mechele

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Louvière La Louvière
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

