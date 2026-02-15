KV Kortrijk op weg naar 1A, Beerschot kwaad na wedstrijd: "Ik zou ook razend zijn"

Matthew Anderson (22) bezorgde KV Kortrijk de winst tegen Beerschot met een doelpunt in de 92ste. De voorsprong van de West-Vlamingen op de achtervolgers stijgt daarmee tot zeven punten.

Het doelpunt was allesbehalve subtiel: een voorzet van Boris Lambert werd door Beerschot-verdediger Brian Plat per ongeluk tegen Anderson’s hoofd gekatapulteerd, waarna de bal in het doel belandde.

“Ik kreeg de bal tegen mijn neus", lacht de Schot in HLN. "Maar dat doet er niet toe, een goal is een goal. Het viel in de extra tijd, dus de ontlading was nog groter. Nu is het aan ons om nog eens te winnen op verplaatsing.”

Trainer Michiel Jonckheere houdt de voetjes stevig op de grond. “Ik vind het positief dat de euforie niet gigantisch groot is. Na de overwinning tegen de RSCA Futures dachten we dat het al binnen was. Die fout mogen we niet opnieuw maken.”

Bij Beerschot vonden ze dat ze een penalty moesten krijgen

Jonckheere benadrukt ook het belang van consistentie. “Een voorgift van zeven punten is mooi, maar we moeten nu bevestigen op Seraing. Het wordt belangrijk om dezelfde energie als vandaag te brengen. Ik wil graag nog eens een reeksje neerzetten.”



Bij Beerschot was het ongenoegen na de wedstrijd groot, vooral over een niet gegeven penalty op Dennis Gyamfi. “Ik zou ook razend zijn", zegt ex-speler Mo Messoudi. "Maar wij zijn ook al een paar keer bestolen geweest. Er is nu eenmaal geen VAR in 1B. Anders had het doelpunt van Dénes op Lokeren ook geteld.”