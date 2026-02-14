Venijn zit in de staart in topper Kortrijk - Beerschot en nog veel meer uit de Challenger Pro League

Venijn zit in de staart in topper Kortrijk - Beerschot en nog veel meer uit de Challenger Pro League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er stonden deze avond nog drie matchen op het menu in de Challenger Pro League. De topper tussen Kortrijk en Beerschot genoot de meeste aandacht.

KV Kortrijk - Beerschot 1-0

Dat was vanzelfsprekend, want er stond veel op het spel in het Guldensporenstadion. Kortrijk, als nummer 2 in de stand virtueel op een promotieplaats, ontving nummer 3 Beerschot. Beide ploegen begonnen met een verschil van vier punten aan hun onderling duel. Vula knikte namens de bezoekers een voorzet van Claes naast: het stond dus nog 0-0 aan de rust.

Deze score bleef ook lang op het scorebord. De twee ploegen wisten dat ze Patro Eisden bij een gelijke stand zouden zien naderen en leider Beveren zondag de kans zou krijgen om verder uit te lopen. Het zou dus wel lonen om wat risico te nemen. Het venijn zat in de staart, want in minuut 92 werd het door een owngoal van Plat 1-0. Kortrijk doet een gouden zaak, Beerschot krijgt een tik.

Jong Genk - Club Luik 2-0

Club Luik werd in het Leunenstadion verrast door de jonkies van Genk en moet hierdoor Patro en Lommel nu voor zich dulden in de rangschikking. Jong Genk kreeg wel versterking van enkele spelers uit de A-kern. Zo trapte Sattlberger vlak voor het halfuur de 1-0 voorbij Belin. Tien minuten later slaagde Sarfo erin om de score te verdubbelen. 

RWDM Brussels - Lokeren 1-2

Het financieel geplaagde RWDM Brussels had de kans om op gelijke hoogte te komen van Sporting Lokeren in de stand, voor wat het waard was. Dit lukte echter niet: Lokeren is nog drie punten verder uitgelopen. De eindstand stond bij de rust al op het bord: 1-2.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Luik FC
K Beerschot VA

Meer nieuws

Geweigerd te cashen: CEO verklaart waarom Club Brugge meer dan 100 miljoen euro heeft laten liggen

Geweigerd te cashen: CEO verklaart waarom Club Brugge meer dan 100 miljoen euro heeft laten liggen

23:00
Standard en Union delen de punten na intens gelijkspel op Sclessin

Standard en Union delen de punten na intens gelijkspel op Sclessin

22:49
Oude bekende zegt geen 'neen' tegen terugkeer en steunt Anderlecht mogelijk al tijdens bekerfinale

Oude bekende zegt geen 'neen' tegen terugkeer en steunt Anderlecht mogelijk al tijdens bekerfinale

22:30
Club Brugge mag zich in de handen wrijven: "Doet denken aan Yamal bij La Masia"

Club Brugge mag zich in de handen wrijven: "Doet denken aan Yamal bij La Masia"

22:15
2
Hierdoor niet naar Anderlecht: Thorsten Fink heeft na ontslag bij KRC Genk nieuwe, verrassende uitdaging beet

Hierdoor niet naar Anderlecht: Thorsten Fink heeft na ontslag bij KRC Genk nieuwe, verrassende uitdaging beet

21:40
🎥 "Het is gewoon klote": KV Mechelen baalt zwaar en meningen over werkpunt lopen uiteen

🎥 "Het is gewoon klote": KV Mechelen baalt zwaar en meningen over werkpunt lopen uiteen

21:20
Vanaken rakelt fantastisch moment op en geeft andere keuze dan Vermant en Seys toe

Vanaken rakelt fantastisch moment op en geeft andere keuze dan Vermant en Seys toe

21:00
Max Dean haalt zijn gram en zorgt voor levensbelangrijke driepunter Gent in Charleroi

Max Dean haalt zijn gram en zorgt voor levensbelangrijke driepunter Gent in Charleroi

20:14
1
Schreuder op weg naar Anderlecht: Boskamp reageert en heeft ook waarschuwing in huis

Schreuder op weg naar Anderlecht: Boskamp reageert en heeft ook waarschuwing in huis

20:30
🎥 JPL-trainer haalt uit en is hard voor ref Bram Van Driessche: "Machtsmisbruik, geen respect"

🎥 JPL-trainer haalt uit en is hard voor ref Bram Van Driessche: "Machtsmisbruik, geen respect"

20:00
Hyperspanning: Lommel klopt Anderlecht en zet druk op Kortrijk én Beerschot

Hyperspanning: Lommel klopt Anderlecht en zet druk op Kortrijk én Beerschot

18:15
🎥 Heymans lacht met 'positieve uitschuiver' bij Genk: matchwinnaar kondigt aan wat hij volgende keer doet

🎥 Heymans lacht met 'positieve uitschuiver' bij Genk: matchwinnaar kondigt aan wat hij volgende keer doet

19:30
Goed nieuws voor Leko: Club Brugge bevestigt terugkeer van sleutelspelers voor de derby tegen Cercle

Goed nieuws voor Leko: Club Brugge bevestigt terugkeer van sleutelspelers voor de derby tegen Cercle

19:00
David Hubert reageert op demonstratie Anderlecht op Antwerp en op bekerfinale

David Hubert reageert op demonstratie Anderlecht op Antwerp en op bekerfinale

18:30
Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender

Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender

18:01
Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

18:00
Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal"

Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal"

17:45
9
Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken"

Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken"

17:30
15
Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur

Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur

17:00
7
Belgische topclub toonde interesse in Carl Hoefkens, maar... die heeft andere katten te geselen

Belgische topclub toonde interesse in Carl Hoefkens, maar... die heeft andere katten te geselen

16:30
Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"

Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"

16:00
Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

15:30
Anderlecht kaapt één van de grootste talenten uit de jeugdwerking van Genk weg

Anderlecht kaapt één van de grootste talenten uit de jeugdwerking van Genk weg

15:00
Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor

Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor

14:30
7
Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

13:49
Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1 Reactie

Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1

13:15
Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

13:30
2
Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

13:00
9
Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

12:40
1
Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

12:20
3
Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

11:40
Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

12:00
Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

11:20
14
Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

11:00
Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

10:30
17
Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

10:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 0-1 Seraing Seraing
Lommel SK Lommel SK 2- RSCA Futures RSCA Futures
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 2-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 15/02 SK Beveren SK Beveren
KAA Gent KAA Gent 15/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken" .. .. over Club Brugge mag zich in de handen wrijven: "Doet denken aan Yamal bij La Masia" w-b forever w-b forever over Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal" Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Union SG: 1-1 stefje stefje over Venijn zit in de staart in topper Kortrijk - Beerschot en nog veel meer uit de Challenger Pro League CCpl CCpl over KV Kortrijk - K Beerschot VA: - OH boy OH boy over Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters rinus michels rinus michels over Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken Negenduuzend Negenduuzend over Charleroi - KAA Gent: 2-3 Artevelde Artevelde over Max Dean haalt zijn gram en zorgt voor levensbelangrijke driepunter Gent in Charleroi Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved