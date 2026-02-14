Venijn zit in de staart in topper Kortrijk - Beerschot en nog veel meer uit de Challenger Pro League

Er stonden deze avond nog drie matchen op het menu in de Challenger Pro League. De topper tussen Kortrijk en Beerschot genoot de meeste aandacht.

KV Kortrijk - Beerschot 1-0

Dat was vanzelfsprekend, want er stond veel op het spel in het Guldensporenstadion. Kortrijk, als nummer 2 in de stand virtueel op een promotieplaats, ontving nummer 3 Beerschot. Beide ploegen begonnen met een verschil van vier punten aan hun onderling duel. Vula knikte namens de bezoekers een voorzet van Claes naast: het stond dus nog 0-0 aan de rust.

Deze score bleef ook lang op het scorebord. De twee ploegen wisten dat ze Patro Eisden bij een gelijke stand zouden zien naderen en leider Beveren zondag de kans zou krijgen om verder uit te lopen. Het zou dus wel lonen om wat risico te nemen. Het venijn zat in de staart, want in minuut 92 werd het door een owngoal van Plat 1-0. Kortrijk doet een gouden zaak, Beerschot krijgt een tik.

Jong Genk - Club Luik 2-0

Club Luik werd in het Leunenstadion verrast door de jonkies van Genk en moet hierdoor Patro en Lommel nu voor zich dulden in de rangschikking. Jong Genk kreeg wel versterking van enkele spelers uit de A-kern. Zo trapte Sattlberger vlak voor het halfuur de 1-0 voorbij Belin. Tien minuten later slaagde Sarfo erin om de score te verdubbelen.

RWDM Brussels - Lokeren 1-2

Het financieel geplaagde RWDM Brussels had de kans om op gelijke hoogte te komen van Sporting Lokeren in de stand, voor wat het waard was. Dit lukte echter niet: Lokeren is nog drie punten verder uitgelopen. De eindstand stond bij de rust al op het bord: 1-2.