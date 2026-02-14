Vanaken rakelt fantastisch moment op en geeft andere keuze dan Vermant en Seys toe

Foto: © photonews
Club Brugge speelt zondag nog tegen de stadsgenoot, maar ook de ontmoeting met Atlético Madrid in de Champions League is meer veraf. Hans Vanaken blikt al eens vooruit.

Dat doet de aanvoerder van Club Brugge bij SporzaDaily+ door in de eerste plaats het moment van de kwalificatie tegen Marseille nog eens te herbeleven. Blauw-zwart bereikte voor het tweede seizoen op rij de tussenronde van het kampioenenbal. "Het is niet vanzelfsprekend dat een Belgische club dit doet. Elf jaar geleden waren we al blij om Champions League te spelen."

Vanaken heeft zelf ook gemerkt hoe Club Brugge in al die jaren een bepaald proces heeft doorgemaakt. "De lat wordt altijd wat hoger gelegd. Het feit dat we er de laatste paar jaar altijd bij zijn in de volgende ronde, wil zeggen dat er goed gewerkt wordt. Dit is een nieuwer format. Vorig seizoen waren we bij aanvang van de laatste speeldag al zo goed als zeker van kwalificatie."

Memorabel moment tegen Marseille

Dan is het dit seizoen wel een tikkeltje anders gelopen. "Dit jaar hebben we tot de laatste speeldag moeten knokken, maar dat maakte het ook wel mooier. Om het af te maken tegen een ploeg die zijn lot ook nog in eigen handen had, was een fantastisch moment." Dat zal zeker een van de meest memorabele momenten uit zijn carrière blijven. 

Seys en Vermant wilden in de tussenronde uitdrukkelijk tegen Atlético spelen en zij krijgen hun wens. "Maar zij hebben nog niet op Atlético gespeeld. Ik ben nog niet in Turijn geweest, voor mij had het Juve mogen zijn", laat Vanaken zijn eigen voorkeur blijken. "Eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Als ik nog iets nog niet gezien heb, zeg ik: doe dat maar."

Vanaken vergelijkt Atlético en Juventus


"De twee ploegen lijken me niet zo ver uit elkaar te liggen qua haalbaarheid en niveau", maakt Vanaken de vergelijking. Resultaatgewijs kun je van Atlético, dat pas nog Barça inblikte in de Copa del Rey, alles verwachten. "Het plan zal wel altijd in dezelfde richting gaan bij Simeone. Het zal niet de ene keer superaanvallend zijn en de volgende keer superverdedigend." 

