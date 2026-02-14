Schreuder op weg naar Anderlecht: Boskamp reageert en heeft ook waarschuwing in huis

Er lijkt weer een nieuwe trainer op weg naar Anderlecht in de persoon van Alfred Schreuder. Johan Boskamp heeft daar uiteraard een mening over.

Als alles volgens plan verloopt, zit er binnenkort weer een landgenoot van Boskamp als T1 in de dug-out van RSC Anderlecht. Boskamp is best wel een voorstander van de komst van Schreuder, laat de man die Anderlecht coachte in de jaren negentig weten aan Het Belang van Limburg. "Schreuder lijkt me wel een goeie keuze", is Boskamp duidelijk.

Het zou te eenvoudig zijn om het enkel bij die bewering te laten. Boskamp heeft uiteraard ook bepaalde argumenten die er op moeten wijzen dat Schreuder wel bij RSCA zou passen. "Hij is kampioen geworden bij Club Brugge en laat zijn ploegen altijd leuk voetballen. Dan pas je bij Anderlecht. Maar om zijn manier van voetbal te kunnen brengen, gaan ze wel een pakkie moeten investeren."

Wie wordt sportief directeur bij Anderlecht?

Het bestuur van Anderlecht zal dan dus ook wel over de brug moeten komen. Het wordt in dat opzicht vooral belangrijk wie de volgende sportief directeur wordt. Hoe realistisch het is om de spelwijze van Schreuder na te streven, hangt ook af van het spelersmateriaal. "De kwaliteit die hij had bij Club Brugge en Ajax, zie ik nu niet bij Anderlecht."

Dat is meteen dus ook een waarschuwing die Boskamp toevoegt aan zijn betoog. Schreuder heeft nog een contract tot eind juni bij het Saoedische Al-Diraiya. Er moet dus nog een akkoord gevonden worden over de afkoopsom voor de ex-trainer van Club Brugge en Ajax. Schreuder heeft wel al duidelijk gemaakt dat het zijn wens is om naar Anderlecht te gaan.

Welke rol krijgt Taravel?

Het seizoen uitdoen met Jérémy Taravel aan het hoofd, lijkt Anderlecht dus niet van plan. Nadat hij de ploeg succesvol klaarstoomde voor de terugmatch van de halve finales in de beker, lijkt het plekje van Taravel in de staf wel verzekerd.