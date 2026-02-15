🎥 KAA Gent-spits Max Dean gaat tot twee keer toe Charleroi-fans uitdagen

KAA Gent boekte zaterdagavond een belangrijke 3-2-zege op Charleroi en nestelt zich voorlopig op de vierde plaats in de Jupiler Pro League. Het was Max Dean die de show stal met twee doelpunten, plus zijn viering bij de eerste.

Max Dean was duidelijk de man van de match. Na zijn eerste doelpunt vierde hij hard voor de spionkop van de thuisfans, om zich daarna even te verontschuldigen en dan weer uit te dagen. Bij zijn tweede treffer liep hij wijselijk snel weg. “Het was niets tegen hun fans, gewoon de ontlading als je scoort", zei Dean.

Dean reageerde trots op de zege. “Deze drie punten betekenen heel veel. We moesten reageren na vorige week. Hopelijk kunnen we hierop verder bouwen. Twee goals en drie punten, meer kan ik niet vragen. Ik zou graag eens de hattrick maken waar ik zo naar verlang.”

Max Dean liet zijn frustratie de vrije loop na zijn goal tegen Charleroi

Doelman Davy Roef benadrukte het belang van de overwinning voor Gent. “We misten enkele belangrijke spelers, maar wilden onze misstap van vorige week rechtzetten. De doelstelling blijft de Champions’ Play-offs. Er komen nog vijf belangrijke wedstrijden aan, en we moeten uitkijken om niet opnieuw te vallen zoals vorige week.”

Trainer Rik De Mil was tevreden over de prestatie. “We wisten dat dit een cruciale wedstrijd was in de strijd om de top 6. In het eerste uur voerden de jongens het plan perfect uit."

"Dit is een stap naar de Champions’ Play-offs. Iedere week verandert het, er is geen makkelijke wedstrijd meer. We moeten nog constanter worden in onze prestaties.”



Lees ook... Mehdi Bayat spaart zware woorden niet en kijkt ook naar... Hans Cornelis: "We hebben een fout gemaakt"›