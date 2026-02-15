Na interesse van KRC Genk: Carl Hoefkens doet opvallende onthulling

KRC Genk klopte eerder dit seizoen bij meerdere trainers aan na het vertrek van Thorsten Fink. Eén naam die opdook: Carl Hoefkens. De huidige coach van NAC Breda reageert nu open op die interesse.

KRC Genk besloot eerder dit seizoen om afscheid te nemen van Thorsten Fink. Het draaide niet meer onder de Duitser, en dus gingen de Limburgers op zoek naar een nieuwe T1. De club zou toen ook contact hebben opgenomen met Carl Hoefkens.

De voormalige trainer van onder meer Standard en Club Brugge was en is nog steeds actief bij NAC Breda. Een uitdaging die hij voor niets wil opgeven. Dat maakte hij nog maar eens duidelijk.

Hoefkens kiest bewust voor loyaliteit boven lokroep

In een interview met Het Nieuwsblad werd hem de interesse van KRC Genk voorgelegd. "Om heel eerlijk te zijn, is er dit seizoen al redelijk veel op mijn pad gekomen", onthulde Hoefkens bij de krant. "Grotere clubs, warmere landen,…"

"Maar ik ben daar doelbewust niet op ingegaan", gaat hij verder. "Het is misschien naïef, maar ik voel me hier zo goed en ik voel hier zoveel vertrouwen dat ik loyaal wil zijn en mijn werk wil afmaken."



"Ineens vertrekken terwijl het slecht gaat en terwijl ik spelers heb warm gemaakt voor dit project, zou belachelijk zijn", aldus Hoefkens. Momenteel staat hij met NAC op de 16e plaats in de Eredivisie. Zaterdag wonnen ze met 0-1 van Heracles.