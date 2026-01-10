Blijft hij bij Anderlecht? Nathan De Cat antwoordt

Nathan De Cat groeide in 2025 uit tot een vaste waarde bij Anderlecht en bevestigt week na week zijn enorme potentieel. Dat blijft niet onopgemerkt, maar voorlopig kiest het toptalent resoluut voor rust en focus.

Nathan De Cat is bij Anderlecht toch de revelatie van het jaar 2025 geweest. De middenvelder is dit seizoen niet meer weg te denken uit de basis van trainer Besnik Hasi.

Hij zal de rest van het seizoen zijn kwaliteiten ongetwijfeld nog kunnen tonen in het Lotto Park. Maar als 17-jarige met een enorm potentieel staat hij nadrukkelijk op de radar van enkele Europese topclubs.

Transfergeruchten? De Cat houdt het hoofd koel

Een vertrek deze winter lijkt al helemaal uit den boze, maar wat gebeurt er in de zomer? Anderlecht heeft een duidelijk plan met De Cat en wil hem nog zeker anderhalf seizoen aan boord houden.

In een interview met Het Laatste Nieuws kreeg de middenvelder de vraag of hij bij paars-wit blijft. "Ik kijk uit naar de tweede seizoenshelft met Anderlecht en wat er nadien komt, zien we dan wel", antwoordt het toptalent.

Lees ook... Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen›

"Ik wil er ook niet mee bezig zijn, het kan alleen maar voor afleiding zorgen. Mijn ouders en mijn manager houden alles ook zo veel mogelijk weg van mij", besluit hij.