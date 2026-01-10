Blijft hij bij Anderlecht? Nathan De Cat antwoordt

Blijft hij bij Anderlecht? Nathan De Cat antwoordt
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4315

Nathan De Cat groeide in 2025 uit tot een vaste waarde bij Anderlecht en bevestigt week na week zijn enorme potentieel. Dat blijft niet onopgemerkt, maar voorlopig kiest het toptalent resoluut voor rust en focus.

Nathan De Cat is bij Anderlecht toch de revelatie van het jaar 2025 geweest. De middenvelder is dit seizoen niet meer weg te denken uit de basis van trainer Besnik Hasi.

Hij zal de rest van het seizoen zijn kwaliteiten ongetwijfeld nog kunnen tonen in het Lotto Park. Maar als 17-jarige met een enorm potentieel staat hij nadrukkelijk op de radar van enkele Europese topclubs.

Transfergeruchten? De Cat houdt het hoofd koel

Een vertrek deze winter lijkt al helemaal uit den boze, maar wat gebeurt er in de zomer? Anderlecht heeft een duidelijk plan met De Cat en wil hem nog zeker anderhalf seizoen aan boord houden.

In een interview met Het Laatste Nieuws kreeg de middenvelder de vraag of hij bij paars-wit blijft. "Ik kijk uit naar de tweede seizoenshelft met Anderlecht en wat er nadien komt, zien we dan wel", antwoordt het toptalent.

Lees ook... Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen
"Ik wil er ook niet mee bezig zijn, het kan alleen maar voor afleiding zorgen. Mijn ouders en mijn manager houden alles ook zo veel mogelijk weg van mij", besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Nathan De Cat

Meer nieuws

Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen

Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen

13:30
6
Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis

Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis

19:30
Anderlecht zoekt keeper: Olivier Renard denkt aan opvallende naam die hij bijzonder goed kent

Anderlecht zoekt keeper: Olivier Renard denkt aan opvallende naam die hij bijzonder goed kent

18:00
Anastasiou (ex-Anderlecht en Kortrijk) laat zich uit over toptransfers Club en Genk: "Hij moet vertrekken"

Anastasiou (ex-Anderlecht en Kortrijk) laat zich uit over toptransfers Club en Genk: "Hij moet vertrekken"

19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Sirois - Bozhinov - Stankovic - Ebong Avom - Mundle

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Sirois - Bozhinov - Stankovic - Ebong Avom - Mundle

18:00
OFFICIEEL: Jong Belgisch talent gaat in Engelse vierde klasse aan de slag

OFFICIEEL: Jong Belgisch talent gaat in Engelse vierde klasse aan de slag

18:30
Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler

Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler

16:30
6
'STVV wil in Engeland shoppen en laat oog vallen op Schotse middenvelder'

'STVV wil in Engeland shoppen en laat oog vallen op Schotse middenvelder'

17:00
Christos Tzolis greep in bij Club Brugge na frustraties: "Het stoort mij"

Christos Tzolis greep in bij Club Brugge na frustraties: "Het stoort mij"

15:30
3
🎥 Aardbeving in het Engelse voetbal: zesdeklasser zorgt voor complete waanzin met grootste bekerstunt ooit

🎥 Aardbeving in het Engelse voetbal: zesdeklasser zorgt voor complete waanzin met grootste bekerstunt ooit

16:00
3
"Het enige verwijt dat ik hem kan maken": Bayat deelt opvallende prik uit aan Rik De Mil

"Het enige verwijt dat ik hem kan maken": Bayat deelt opvallende prik uit aan Rik De Mil

14:00
Hans Vanaken over de Gouden Schoen: "Dat kan ik me niet inbeelden"

Hans Vanaken over de Gouden Schoen: "Dat kan ik me niet inbeelden"

14:30
Vincent Kompany spreekt zich uit over gevoelig dossier bij Bayern München

Vincent Kompany spreekt zich uit over gevoelig dossier bij Bayern München

15:00
'Dender in vergevorderde onderhandelingen met doelman uit Ligue 1'

'Dender in vergevorderde onderhandelingen met doelman uit Ligue 1'

14:15
Hannes Van der Bruggen plaatst belangrijke kanttekening bij kwakkelseizoen Cercle Brugge

Hannes Van der Bruggen plaatst belangrijke kanttekening bij kwakkelseizoen Cercle Brugge

13:45
Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp

Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp

12:00
7
Deze smaakmaker van SK Beveren kan het maken in de JPL: "Hij heeft de kwaliteiten én de juiste mindset"

Deze smaakmaker van SK Beveren kan het maken in de JPL: "Hij heeft de kwaliteiten én de juiste mindset"

13:15
1
"Bij Anderlecht deden we het zo": Vincent Kompany is duidelijk na winterstop

"Bij Anderlecht deden we het zo": Vincent Kompany is duidelijk na winterstop

13:00
Fred Vanderbiest en KV Mechelen balen op stage: "Dat is een manco"

Fred Vanderbiest en KV Mechelen balen op stage: "Dat is een manco"

12:45
'Ajax maakt werkt om zoon van ex-speler weg te plukken bij AC Milan'

'Ajax maakt werkt om zoon van ex-speler weg te plukken bij AC Milan'

12:30
Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode"

Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode"

11:30
4
SK Beveren pakt uit met voormalige pion van Anderlecht

SK Beveren pakt uit met voormalige pion van Anderlecht

11:45
OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee

OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee

11:00
5
'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak'

'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak'

10:30
5
"Dat verraste me wel wat": Bertaccini kijkt zijn ogen uit bij Anderlecht

"Dat verraste me wel wat": Bertaccini kijkt zijn ogen uit bij Anderlecht

09:00
STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot

STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot

10:45
3
Zorgt Hayen voor verrassing in opstelling van Genk? "Nog niet beslist wie speelt"

Zorgt Hayen voor verrassing in opstelling van Genk? "Nog niet beslist wie speelt"

10:00
'Dure vogel naar Club Brugge? Moeilijke onderhandelingen op komst'

'Dure vogel naar Club Brugge? Moeilijke onderhandelingen op komst'

09:30
"Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge

"Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge

08:40
5
Klare taal bij Westerlo: "We zijn klaar voor een nieuwe start"

Klare taal bij Westerlo: "We zijn klaar voor een nieuwe start"

08:20
'Standard-flop in beeld bij Club Brugge'

'Standard-flop in beeld bij Club Brugge'

08:00
5
Tzolis, Vanaken, Jashari, of een onwaarschijnlijke outsider? Een analyse Analyse

Tzolis, Vanaken, Jashari, of een onwaarschijnlijke outsider? Een analyse

07:00
1
'Na amper enkele maanden: nieuwe uitdaging voor ex-TD van voetbalbond'

'Na amper enkele maanden: nieuwe uitdaging voor ex-TD van voetbalbond'

07:40
Steven Defour onthult de grote reden waarom hij trainer werd bij KV Mechelen

Steven Defour onthult de grote reden waarom hij trainer werd bij KV Mechelen

07:20
2
Nicky Hayen formeel: "Waanzin, het grootste talent van Belgische competitie"

Nicky Hayen formeel: "Waanzin, het grootste talent van Belgische competitie"

06:30
Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht

Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht

09/01
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Impala Impala over Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler Dog3 Dog3 over 'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club' Johnnie Walker Johnnie Walker over Christos Tzolis greep in bij Club Brugge na frustraties: "Het stoort mij" Johnnie Walker Johnnie Walker over Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League CCpl CCpl over 🎥 Aardbeving in het Engelse voetbal: zesdeklasser zorgt voor complete waanzin met grootste bekerstunt ooit GertjeFCB GertjeFCB over Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag Dan the Man Dan the Man over Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode" .. .. over Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Deze smaakmaker van SK Beveren kan het maken in de JPL: "Hij heeft de kwaliteiten én de juiste mindset" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved