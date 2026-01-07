Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat

Met de hete adem van Europa in de nek: Anderlecht heeft ander plan met Nathan De Cat
Foto: © photonews
Anderlecht wil vaart maken met het dossier van Nathan De Cat. De 17-jarige middenvelder geldt als een van de grootste talenten uit Neerpede en staat nadrukkelijk op de radar van verschillende Europese topclubs.

Paars-wit zat inmiddels al rond de tafel met De Cat en zijn entourage. De club wil zijn goudhaantje absoluut langer aan boord houden en hoopt hem nog minstens anderhalf jaar in het Lotto Park te laten rijpen.

Die ambitie vertaalt zich ook in contractbesprekingen. Anderlecht wil De Cat belonen met een verbeterde overeenkomst, aangepast aan zijn snelle sportieve ontwikkeling en groeiende status binnen de club.

Anderlecht wil Nathan De Cat nog anderhalf seizoen houden

De interesse uit het buitenland is nochtans concreet. Clubs uit onder meer Duitsland en Engeland volgen zijn prestaties nauwgezet en zien in De Cat een speler met een groot internationaal potentieel.

Sportief wil Anderlecht hem nog belangrijker maken. De club gelooft dat een langer verblijf in Brussel cruciaal is voor zijn ontwikkeling, met het oog op speelminuten, stabiliteit en begeleiding. Ze geloven ook dat zijn marktwaarde nog exponentieel gaat stijgen. 


De komende maanden worden dan ook cruciaal. Anderlecht speelt tegen de klok om De Cat langer te binden, terwijl buitenlandse clubs op de loer blijven liggen voor een mogelijke toptalententransfer.

