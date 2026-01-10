"Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge

"Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge


Michal Skoras blikt terug op zijn periode bij Club Brugge en verduidelijkt waarom zijn vertrek anders aanvoelde dan gehoopt. Want er zat duidelijk wat scheef.

Terugblik op zijn periode bij Club Brugge

Skoras benadrukt dat hij zijn tijd in Brugge in grote lijnen positief beoordeelt. “Over de club en teamgenoten zul je mij nooit een slecht woord horen zeggen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij pakte een landstitel en speelde ook in de Champions League een mooi aantal wedstrijden. Toch eindigde het met een valse noot. “Ik koester veel mooie herinneringen. Maar enkele mensen daar waren niet eerlijk met mij.”

Hij maakt duidelijk dat zijn opmerkingen niet over de spelersgroep gaan. “Ik noem geen namen. Maar ik heb het niet over de spelers.” Daarmee schetst hij dat zijn kritiek elders binnen de organisatie lag.

De Poolse winger geeft aan dat hij ondanks die ervaringen met respect terugkijkt op de sportieve kansen die hij kreeg. Zijn vertrek kwam echter voort uit een gevoel dat bepaalde verwachtingen niet werden ingelost.

Relatie met de trainer en nieuwe focus

Over zijn samenwerking met Nicky Hayen blijft Skoras genuanceerd. “Ik had geen problemen met hem. Nee, ik had het ook niet over hem.” Hij verwijst naar regelmatige gesprekken en toelichtingen die hij kreeg.

Volgens Skoras was Hayen soms zelfs té voorzichtig in zijn communicatie. “Soms verkies ik dan de kwetsende waarheid.” Hij geeft aan dat hij liever directe feedback ontvangt om vooruitgang te boeken.

Skoras besluit dat hij niet blijft hangen in het verleden. “Ik ben de funny guy, heb doorgaans een goeie band met anderen. Ik wil niet de hele tijd kwaad blijven over wat voorbij is”, besluit hij zijn verhaal.

