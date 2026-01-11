Hoe zit dat nu met toptransfer van Joel Ordonez? 'Liverpool is duidelijk, maar kapers op kust'

Er is al heel veel inkt gevloeid over de zaak van Joel Ordonez. Eerst was er sprake van een topdeal van 50 miljoen euro deze winter, daarna werd dan weer gesproken dat Liverpool dat bedrag helemaal niet wilde betalen.

De soap rondom Joel Ordonez heeft al meermaals een onverwachte wending genomen. Terwijl iedereen een recordvertrek naar Liverpool voor 50 miljoen euro aankondigde, beweert het Engelse medium Mail Sport dat dit niet waar was.

Geen akkoord in de maak

Op dit moment is er geen akkoord bereikt tussen Club Brugge en de Engelse club voor de verdediger. Liverpool volgt de jonge Ecuadoraan, maar gaat niet verder dan dat. De club kijkt liever naar andere opties om hun verdediging te versterken.

De leiding van Brugge van zijn kant wil op dit moment nog volop verder strijden de rest van het seizoen mét Ordonez. Zowel voor de Champions League als in de titelstrijd is hij nog van een veel te grote waarde voor blauw-zwart.

Liverpool dringt wel opnieuw aan, maar ...

Met een marktwaarde van 28 miljoen euro volgens Transfermarkt wil Club Brugge geduld hebben om zo meer te krijgen. Hem deze winter verkopen zou te risicovol zijn voor de balans van het team. Dat beseft ook Liverpool.



Volgens Football Insider hebben ze Ordonez wel degelijk nog steeds nadrukkelijk op de radar. Toch zal dat niet voor deze winter zijn, maar pas vanaf 1 juli.Tenzij er nog een andere ploeg met hem weg gaat lopen.