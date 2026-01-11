De grappige reden waarom Nicky Hayen zijn beroemde grijze trui nooit zal aantrekken bij KRC Genk

De grappige reden waarom Nicky Hayen zijn beroemde grijze trui nooit zal aantrekken bij KRC Genk

Nicky Hayen staat nog maar net aan het roer bij KRC Genk, maar zijn eerste weken leverden al de nodige aandacht op. Niet alleen sportief vallen er zaken op...

Nicky Hayen is sinds 22 december de nieuwe hoofdcoach van KRC Genk. Zijn eerste wedstrijd, meteen tegen zijn ex-ploeg Club Brugge, verloren de Limburgers met 3-5 in eigen huis.

Er vielen al accenten van Hayen te merken, maar de pijnpunten werden voornamelijk opnieuw blootgelegd. Tijdens de 3-4 nederlaag in de oefenwedstrijd tegen DVTK kon de trainer opnieuw veel leren.

De Truienaar zal snel voor verbetering moeten zorgen bij Racing Genk. Toen hij Club Brugge aan de slag ging viel Hayen naast het veld ook op door zijn grijze trui. Dat werd zelfs een item.

De beroemde grijze trui blijft in de kast

De trui leek een soort geluksbrenger te zijn voor Hayen. Op zijn debuutwedstrijd bij Genk droeg hij die niet, al heeft hij hem nog niet weggegooid. "Die ligt veilig in de kast", zegt de Genk-coach in een interview met DAZN.


Maar diezelfde trui zullen we hem op de bank van Genk nooit zien dragen. De reden ervoor is simpel. "Dat zal moeilijk gaan want het was er eentje uit de fanshop van Club Brugge. Die ga ik dus niet kunnen aandoen. Maar goed, ik zal wel zien op welke manier ik iets kan vinden", besluit Hayen met een glimlach.

