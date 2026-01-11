🎥 Domenico Tedesco doet in Turkije wat hij met de Rode Duivels niet kon

Domenico Tedesco, de voormalige bondscoach van de Rode Duivels, won zaterdag in Istanboel de Turkse Supercup na een duel met aartsrivaal Galatasaray.

Dit jaar werd de Turkse Supercup voor het eerst gespeeld in een format met vier ploegen, zoals we dat al kenden uit de Spaanse La Liga. De deelnemers waren Galatasaray, dat vorig seizoen de dubbel pakte, vicekampioen Fenerbahçe, bekerfinalist Trabzonspor en Samsunspor, dat derde werd in de Turkse Süper Lig.

In de halve finales eerder deze week versloeg Galatasaray Trabzonspor met 4-1 in Gaziantep, terwijl Fenerbahçe dinsdag met 2-0 won van Samsunspor in Adana. Zaterdag stond er zo een droomfinale op het programma in Istanboel.

Eerste prijs sinds de Rode Duivels voor Tedesco

Middenvelder Matteo Guendouzi, die donderdag nog overkwam van Lazio naar Fenerbahçe, opende de score in de 28e minuut met een laag afstandsschot. Drie minuten na de rust besliste verdediger Jayden Oosterwolde de wedstrijd na een hoekschop in het Atatürk Olympisch Stadion.

Het is de tiende Supercup in de clubgeschiedenis van Fenerbahçe, de eerste in elf jaar. Recordhouder Galatasaray staat op zeventien eindzeges. Volgend weekend hervat de Süper Lig. Na 17 speeldagen leidt Galatasaray met 42 punten, Fenerbahçe volgt op drie punten.

De voorbije drie landstitels in Turkije gingen telkens naar Galatasaray. Fenerbahçe wacht al sinds 2014 op een nieuw kampioenschap.



