Christos Tzolis greep in bij Club Brugge na frustraties: "Het stoort mij"

Christos Tzolis greep in bij Club Brugge na frustraties: "Het stoort mij"
Foto: © photonews
Discipline staat hoger dan ooit op de agenda bij Club Brugge. Een nieuw boetesysteem moet orde scheppen in de kleedkamer, maar zorgt meteen ook voor discussie.

Bij Club Brugge is er sinds kort een nieuwe boetesysteem. Christos Tzolis was daar een voorstander van en nam het initiatief bij de hand. "Omdat we strikter moeten zijn", legt hij uit bij Het Nieuwsblad. De eerste boete is voor een jonge speler.

Die kwam enkele minuten te laat bij de lunch, terwijl hij nog niet in een groepschat zit waarin de tijdstippen worden vermeld. Tzolis, een van de spelers die mee de eindbeslissingen neemt over het boetesysteem, wil 100 euro in de pot zien verschijnen.

Tzolis duwt streng boetebeleid mee door

Aleksandar Stankovic maakte daar volgens Het Nieuwsblad een probleem van. De middenvelder vindt het niet fair tegenover de jongeling, maar voor Tzolis zijn er geen excuses. "Het kan maar helpen, hè. Sindsdien kwam iedereen telkens op tijd, tot nu. Het stoort mij dat het bij de eerste boete meteen discussie is."

"Sommige spelers sloegen de voorbije maanden etentjes met de hele ploeg over of ze kwamen te laat, op de club, op de pre-warming-up", gaat de Griekse flankaanvaller verder. "Of ze droegen de foute kleding. Soms begon de training daardoor te laat. Het gaat om twee, drie minuten, maar de wachttijd loopt op voor anderen die bijvoorbeeld telkens zeven minuten te vroeg zijn."

"Het zijn ook altijd dezelfde jongens die moeten wachten", komt er toch een kleine frustratie naar boven. "Sommige ploegen hebben écht hoge boetes; bij ons valt het trouwens nog mee. 1.000 euro is de hoogste, als je te laat komt in een meeting. Ook dat was nodig. Sommigen verschenen op wedstrijddagen een paar minuten te laat op de laatste meeting voor een match. Soms vertrok de bus daarom met vertraging richting een wedstrijd", besluit Tzolis.

Club Brugge
Christos Tzolis

