Vanhaezebrouck prikt naar Verhaeghe: "Hij zegt dat over Club, bij Union SG klopt het wel"

Vanhaezebrouck prikt naar Verhaeghe: "Hij zegt dat over Club, bij Union SG klopt het wel"
Foto: © photonews

Data worden steeds belangrijker in de sport. Dat is zo in het voetbal en ook in het wielrennen. Union SG bewijst al sinds jaar en dag hoe belangrijk data kunnen zijn in het scouten van topspelers, maar er zijn nog meer zaken te vertellen.

Union SG heeft zich tot kampioen gekroond in 2025, nadat het de jaren ervoor ook al dicht in de buurt van de eindzege kwam. En daarvoor teren ze in grote mate toch wel op data. “Er is een Belgische clubvoorzitter die zegt dat het niet uitmaakt wie er bij hem coach is, dat de organisatie het belangrijkste is.”

Het systeem van Union SG dat voor prijzen zorgt

“Maar voor Union klopt dat wel. Wie daar ook traint, allemaal kennen ze succes. Nochtans kiezen ze vaak voor jonge trainers zonder ervaring als Geraerts, Pocognoli en Hubert. Maar hun rekrutering is zo goed dat ze altijd weer meespelen voor de titel”, aldus Hein Vanhaezebrouck met een prikje richting Bart Verhaeghe én lof voor Union SG.

Volgens hem is Union het voorbeeld van hoe een club bestuurd moet worden, met een bekwame CEO, een enthousiaste en ondersteunende voorzitter en een sportief manager die goede spelers in huis kan halen.

Enkel de voorzitter van Club Brugge nog sneller in de kleedkamer?

Want data zijn steeds belangrijker geworden. Physical coaches krijgen een steeds grotere rol in het voetbal, al volgde Vanhaezebrouck als coach de suggesties van hen niet altijd. En er viel ook Jean-Marie Dedecker iets op.

Lees ook... Als het van u zou afhangen ... troeft Club Brugge zondag Union af
“Ik zit op de tribune bij Club Brugge en zie vijf minuten voor de rust vier, vijf man van overal naar beneden vliegen richting kleedkamer, met de laptop opengeklapt”, is hij formaal in Het Nieuwsblad over de data-analisten en dergelijke meer. Waarop Vanhaezebrouck opnieuw inpikte met een kwinkslag: “De enige die nog rapper in de kleedkamer staat, is de voorzitter. Toch als ze achterstaan.”

