Imke Courtois mengt zich in het debat rond de Gouden Schoen

Zondagavond wordt de Gouden Schoen uitgereikt met Christos Tzolis als uitgesproken topfavoriet. Hans Vanaken lijkt ook nog kans te maken, al kan niemand om de cijfers van de Griekse winger heen.

Imke Courtois vindt het deze editie moeilijk om een keuze te maken. "Sommige jaren spreken voor zich, zoals Sven Kums in 2015 of Toby Alderweireld in 2023. Dit jaar heb ik geen uitgesproken mening", zegt ze bij De Zondag.

Imke Courtois ziet meer dan alleen statistieken

"Ondanks dat Christos Tzolis met 23 doelpunten en 25 assists sterke cijfers kan voorleggen en met recht en rede een kanshebber is, voelt Hans Vanaken als een betrouwbare keuze", gaat Courtois verder. "Hoe langer hij op onze Belgische velden blijft voetballen, hoe meer ik de zogenaamd saaie voetballer intrigerend en opvallend vind."

Ze benadrukt dat het niet altijd flashy moet zijn. "Nog nooit was voetbal zo vaardig, slim en eenvoudig als bij Hans. We kijken graag naar spelers die een actie maken of het spel met drie versnellingen in een hoger tempo brengen, en toch."

"Kijk eens naar de schoonheid van de eenvoud, naar de efficiënte soberheid en het stille leiderschap van Hans. Het zal lonen, hij is de moeite waard", besluit Courtois.