Club Brugge mag juichen, maar wedstrijd op Afrika Cup wordt ongeziene knokpartij

Club Brugge mag juichen, maar wedstrijd op Afrika Cup wordt ongeziene knokpartij

De kwartfinales van de Afrika Cup bracht op zaterdagavond onder meer Nigeria en Algerije tegen elkaar. De Fennecs hadden uiteindelijk geen enkele kans tegen Nigeria. Later op de avond speelden ook Egypte en Ivoorkust tegen elkaar.

Nigeria heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Afrika Cup of Nations door Algerije met 2-0 te verslaan. Voor Raphael Onyedika betekent dit nog steeds een kans om zijn droom te realiseren om het toernooi te winnen met zijn land.

Nigeria nam vanaf het begin de controle over de wedstrijd. Algerije slaagde er nauwelijks in gevaar te stichten, terwijl Nigeria meerdere grote kansen liet liggen; beide teams gingen rusten met een 0-0 stand bij de rust.

Wedstrijd met escalatie rond eindsignaal

Na de rust kwam Nigeria uit de startblokken met meer intensiteit. En via een voorzet van Bruno Onyemaechi kopte Victor Osimhen de 1-0 binnen. Niet veel later verdubbelde Akor Adams de voorsprong door Luca Zidane te passeren.

De partij escaleerde bij het fluitsignaal van het einde. Ontevreden over de arbitrage liepen de Algerijnse spelers eerst naar het arbitrale korps toe. Daarna ontstonden er confrontaties tussen beide teams, en met name Luca Zidane was woedend. De Super Eagles nemen woensdag in de halve finale bovendien het gastland Marokko tegen, voor een plek in de finale.

Ook Egypte naar halve finales

Het Nigeriaanse elftal kende een moeilijke week met spanningen binnen de groep over premies die niet werden betaald en een beoogde boycot. De federatie is er uiteindelijk in geslaagd het probleem op te lossen.

In de tweede wedstrijd van de zaterdagavond speelde Egypte dan weer tegen Ivoorkust. Dat leverde een spannender duel op met heel wat doelpunten. Marmoush, Rabia en Salah deden het voor Egypte, al werd het door een owngoal en een goal van Doue nog vrij spannend: 3-2.

Populairste artikels

African Cup of Nations

 Kwart Finales
Mali Mali 0-1 Senegal Senegal
Kameroen Kameroen 0-2 Marokko Marokko
Algerije Algerije 0-2 Nigeria Nigeria
Egypte Egypte 3-2 Ivoorkust Ivoorkust

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Aardbeving in het Engelse voetbal: zesdeklasser zorgt voor complete waanzin met grootste bekerstunt ooit -URKO -URKO over Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag zimbo zimbo over Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 'KAA Gent ruikt volgende jackpot: na Barcelona nu ook Italiaanse clubs geïnteresseerd' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen Svédél Svédél over 'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak' Pé_1 Pé_1 over Akkoord is bereikt: Antwerp vangt miljoenen voor basisspeler filip hendrix filip hendrix over Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp Kantine
