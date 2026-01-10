Club Brugge mag juichen, maar wedstrijd op Afrika Cup wordt ongeziene knokpartij

De kwartfinales van de Afrika Cup bracht op zaterdagavond onder meer Nigeria en Algerije tegen elkaar. De Fennecs hadden uiteindelijk geen enkele kans tegen Nigeria. Later op de avond speelden ook Egypte en Ivoorkust tegen elkaar.

Nigeria heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Afrika Cup of Nations door Algerije met 2-0 te verslaan. Voor Raphael Onyedika betekent dit nog steeds een kans om zijn droom te realiseren om het toernooi te winnen met zijn land.

Nigeria nam vanaf het begin de controle over de wedstrijd. Algerije slaagde er nauwelijks in gevaar te stichten, terwijl Nigeria meerdere grote kansen liet liggen; beide teams gingen rusten met een 0-0 stand bij de rust.

Wedstrijd met escalatie rond eindsignaal

Na de rust kwam Nigeria uit de startblokken met meer intensiteit. En via een voorzet van Bruno Onyemaechi kopte Victor Osimhen de 1-0 binnen. Niet veel later verdubbelde Akor Adams de voorsprong door Luca Zidane te passeren.

pic.twitter.com/xWhRLTKJUZ

Luca Zidane s'est battu avec Fisayo Dele-Bashiru en fin de match...

Également, le corps arbitral pris à partie par le staff algérien.

Rien ne va sur cette fin de match ! — DM SPORT (@dmsportma) January 10, 2026

De partij escaleerde bij het fluitsignaal van het einde. Ontevreden over de arbitrage liepen de Algerijnse spelers eerst naar het arbitrale korps toe. Daarna ontstonden er confrontaties tussen beide teams, en met name Luca Zidane was woedend. De Super Eagles nemen woensdag in de halve finale bovendien het gastland Marokko tegen, voor een plek in de finale.





Ook Egypte naar halve finales

Het Nigeriaanse elftal kende een moeilijke week met spanningen binnen de groep over premies die niet werden betaald en een beoogde boycot. De federatie is er uiteindelijk in geslaagd het probleem op te lossen.

In de tweede wedstrijd van de zaterdagavond speelde Egypte dan weer tegen Ivoorkust. Dat leverde een spannender duel op met heel wat doelpunten. Marmoush, Rabia en Salah deden het voor Egypte, al werd het door een owngoal en een goal van Doue nog vrij spannend: 3-2.