Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Mundle - Ebong Avom - Stankovic
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 10/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Mundle - Ebong Avom - Stankovic
'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak'
Alexander Stankovic wordt in Duitsland genoemd als mogelijke winteraanwinst voor Borussia Dortmund. De interesse komt op een moment waarop meerdere clubs zijn dossier volgen. (Lees meer)
Foto: © photonews
'Dure vogel naar Club Brugge? Moeilijke onderhandelingen op komst'
Arthur Avom wordt in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Club Brugge. De middenvelder van Lorient staat bij meerdere clubs op de lijst. De situatie wijst op een complexe onderhandelingsfase. (Lees meer)
'Standard-flop in beeld bij Club Brugge'
Romaine Mundle kan tijdens de winterperiode mogelijk van club veranderen. De Engelse en Jamaicaanse flankspeler staat bij meerdere teams op de radar. De situatie bij Sunderland bepaalt of een vertrek effectief doorgaat. (Lees meer)
