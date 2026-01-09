Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Bourgault - Gandelman
Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet
Omri Gandelman (25) staat op het punt om AA Gent te verlaten voor Lecce in de Serie A. Beide clubs bereikten een akkoord over een definitieve transfer. Alleen de medische testen van de middenvelder moeten nog worden afgelegd. (Lees meer)
Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter
Standard Luik toont interesse in de jonge linksback van Stade Brest, Justin Bourgault. De Luikse club ziet hem als een alternatief mocht het dossier rond Eric Bocat mislukken. (Lees meer)
