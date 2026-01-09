Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Bourgault - Gandelman

Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

Omri Gandelman (25) staat op het punt om AA Gent te verlaten voor Lecce in de Serie A. Beide clubs bereikten een akkoord over een definitieve transfer. Alleen de medische testen van de middenvelder moeten nog worden afgelegd. (Lees meer)