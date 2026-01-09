Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard wil zich actief tonen tijdens deze wintermercato. De Rouches wagen hun kans voor Oumar Diouf, die sterk opvalt bij RFC Luik.

Voor een speler die op testbasis arriveerde, heeft Oumar Diouf in Rocourt snel alle verwachtingen overtroffen. De Senegalese aanvaller liet zich al nadrukkelijk opmerken tijdens de voorbereiding en bevestigde dat in de eerste seizoenshelft met 8 doelpunten in 18 wedstrijden in 1B.

Een voltreffer voor de Sang et Marine. Diouf speelt een grote rol in de huidige top-6-plaats van het team, die steeds meer onder druk komt te staan door Patro Eisden, dat evenveel punten telt. Zijn sterke start bleef dan ook niet onopgemerkt en wekt logischerwijs interesse.

Standard zet door

Sinds het einde van de herfst circuleren al de eerste geruchten, met onder meer interesse van Sint-Truiden. Nu vernemen we dat ook Standard zich in het dossier mengt en deze winter wil doorduwen voor de 22-jarige aanvaller.

Marc Wilmots is op zoek naar een spits met diepgang, en Diouf past perfect in dat profiel. Hij kan bovendien ook als flankaanvaller uit de voeten. Zijn komst zou de aanval van Standard een duidelijke boost geven: enkel Dender en RAAL deden slechter dan de 18 doelpunten van de Luikenaars in 20 wedstrijden.


Standard duwt door maar heeft nog niet beet. De interesse van Sint-Truiden blijft concreet, terwijl ook KAA Gent en het Hongaarse Ferencváros zich roeren. RFC Luik vraagt een bedrag net onder de 1,5 miljoen euro voor zijn topschutter.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Luik FC
Oumar Diouf

Meer nieuws

Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

15:00
Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

14:40
KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

14:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Diouf - Belghali - Fofana - Gandelman - Bourgault

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Diouf - Belghali - Fofana - Gandelman - Bourgault

12:40
Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

13:45
Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

13:30
📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

14:00
5
Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

13:00
Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

12:00
1
Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

12:20
Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

11:00
Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

11:40
3
Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

11:20
Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

08:40
🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"

🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"

10:30
Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

10:00
11
Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

09:37
8
'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

09:00
2
16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

08:00
Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

08:20
Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

07:40
Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

07:00
1
Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

07:20
Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

06:30
RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

06:00
1
Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

23:00
IJzersterke Courtois helpt Real Madrid aan finale Supercup... alweer tegen Barcelona

IJzersterke Courtois helpt Real Madrid aan finale Supercup... alweer tegen Barcelona

22:20
Pocognoli onder druk? Ex-Union-coach reageert op mindere resultaten bij Monaco

Pocognoli onder druk? Ex-Union-coach reageert op mindere resultaten bij Monaco

22:00
José Mourinho woedend en zijn spelers kennen meteen ook hun straf

José Mourinho woedend en zijn spelers kennen meteen ook hun straf

21:40
1
"Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt"

"Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt"

21:20
14
Hoe zit het met de bekermatchen van volgende week? Werpt winterweer ook roet in het eten?

Hoe zit het met de bekermatchen van volgende week? Werpt winterweer ook roet in het eten?

21:00
"Een verhaal als een moderne voetbalroman" - Wie is Djeidi Gamassa, die op de radar van Club Brugge staat?

"Een verhaal als een moderne voetbalroman" - Wie is Djeidi Gamassa, die op de radar van Club Brugge staat?

20:40
1
Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse

Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse

20:00
8
Van droom naar nachtmerrie voor Ardon Jashari: ex-Club Brugge-middenvelder blikt terug

Van droom naar nachtmerrie voor Ardon Jashari: ex-Club Brugge-middenvelder blikt terug

20:20
Ook Genk profiteert mee: voor dit bedrag verhuist Tuur Rommens naar Rangers

Ook Genk profiteert mee: voor dit bedrag verhuist Tuur Rommens naar Rangers

19:42
Door timing minder problemen op stage dan Club Brugge voor KVM Interview

Door timing minder problemen op stage dan Club Brugge voor KVM

18:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over 📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge Wesl Wesl over Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair Sv1978 Sv1978 over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" Swakke25 Swakke25 over Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem jawaddedadde jawaddedadde over Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet TatstOn TatstOn over 'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut cartman_96 cartman_96 over Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..." cartman_96 cartman_96 over Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht franchi franchi over "Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved