Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

Standard wil zich actief tonen tijdens deze wintermercato. De Rouches wagen hun kans voor Oumar Diouf, die sterk opvalt bij RFC Luik.

Voor een speler die op testbasis arriveerde, heeft Oumar Diouf in Rocourt snel alle verwachtingen overtroffen. De Senegalese aanvaller liet zich al nadrukkelijk opmerken tijdens de voorbereiding en bevestigde dat in de eerste seizoenshelft met 8 doelpunten in 18 wedstrijden in 1B.

Een voltreffer voor de Sang et Marine. Diouf speelt een grote rol in de huidige top-6-plaats van het team, die steeds meer onder druk komt te staan door Patro Eisden, dat evenveel punten telt. Zijn sterke start bleef dan ook niet onopgemerkt en wekt logischerwijs interesse.

Standard zet door

Sinds het einde van de herfst circuleren al de eerste geruchten, met onder meer interesse van Sint-Truiden. Nu vernemen we dat ook Standard zich in het dossier mengt en deze winter wil doorduwen voor de 22-jarige aanvaller.

Marc Wilmots is op zoek naar een spits met diepgang, en Diouf past perfect in dat profiel. Hij kan bovendien ook als flankaanvaller uit de voeten. Zijn komst zou de aanval van Standard een duidelijke boost geven: enkel Dender en RAAL deden slechter dan de 18 doelpunten van de Luikenaars in 20 wedstrijden.



Standard duwt door maar heeft nog niet beet. De interesse van Sint-Truiden blijft concreet, terwijl ook KAA Gent en het Hongaarse Ferencváros zich roeren. RFC Luik vraagt een bedrag net onder de 1,5 miljoen euro voor zijn topschutter.