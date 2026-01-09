'Europese topclub denkt aan Yannick Carrasco'

Bij Al-Shabab werd Yannick Carrasco aangesteld als kapitein, maar het is goed mogelijk dat hij binnenkort alweer zijn koffers pakt om terug te keren naar Europa.

In de Chinese competitie bleef Yannick Carrasco twee jaar actief, voor hij terugkeerde naar Atlético Madrid. De Brusselaar heeft die kaap van twee jaar dit najaar ook bij Al-Shabab bereikt, waar hij uitgroeide tot een van de belangrijkste spelers (5 doelpunten in 10 competitiewedstrijden en aanvoerder).

Maar het gaat Al-Shabab sportief moeilijk: de ploeg staat 15e in het klassement, met evenveel punten als Al-Riyadh, de eerste degradatiekandidaat. Ook financieel kampt de club met problemen.

Enkele dagen geleden werd al gemeld dat het bestuur van Al-Shabab een zwaar contract van de loonlijst wil krijgen en Carrasco, ondanks zijn status binnen de groep, richting uitgang duwt. Dat scenario krijgt stilaan vorm.

Een vergelijking met meerdere onbekenden

Deze namiddag liet Fabrizio Romano weten dat Juventus een van de geïnteresseerde clubs is. De Oude Dame kijkt naar Federico Chiesa, een oude bekende, maar Liverpool heeft hem nog niet laten gaan. Carrasco zou daardoor als plan B in beeld komen.

🚨⚪️⚫️ Yannick Ferreira Carrasco could leave Al Shabab in January, Juventus are among clubs informed.



Several European clubs called, Juve are looking for a winger with Chiesa as top target but Liverpool are still not opening doors to an exit.



🎥🇮🇹 https://t.co/uqzH7vA8P9 pic.twitter.com/g2osDjgoUe



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026

Chiesa werd in 2024 voor 12 miljoen euro weggehaald uit Turijn, maar straalt voorlopig allerminst het vertrouwen uit dat hij vroeger in de Serie A had. Ook dit seizoen stond hij in de Premier League slechts één keer aan de aftrap. Arne Slot gebruikt hem wel regelmatig als supersub. Doet dat Juventus zijn plannen herzien?