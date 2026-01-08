Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Kikkenborg - Balov

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 08/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kikkenborg - Balov

Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

Anderlecht wil zich deze winter op meerdere posities versterken. De Mauves zouden onder andere het profiel van Kristiyan Balov bestuderen. (Lees meer)