Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Kikkenborg - Balov
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 08/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kikkenborg - Balov
Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte
Anderlecht wil zich deze winter op meerdere posities versterken. De Mauves zouden onder andere het profiel van Kristiyan Balov bestuderen. (Lees meer)
Foto: © photonews
Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'
Mads Kikkenborg vervult een bijrol bij Anderlecht. Ondanks een contract tot juni 2028 lijkt hij deze winter al te vertrekken. (Lees meer)
