Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

Mads Kikkenborg vervult een bijrol bij Anderlecht. Ondanks een contract tot juni 2028 lijkt hij deze winter al te vertrekken.

Gekocht voor 1,30 miljoen euro bij de Deense club Lyngby, leek Mads Kikkenborg nooit echt in staat om bij Anderlecht de opvolger te worden van zijn landgenoot Kasper Schmeichel. Brian Riemer gebruikte hem amper en gaf de voorkeur aan Colin Coosemans, die na jaren in de schaduw meer zekerheid bood aan de defensie.

David Hubert en Besnik Hasi deden hetzelfde. Dit seizoen kwam Kikkenborg slechts één keer in actie: in de Beker van België tegen Ninove. Ook toen liet hij geen geweldige indruk na. Alles wijst erop dat hij zijn contract niet zal uitdoen.

Zijn laatste dagen bij Anderlecht?

Deze namiddag zat hij zelfs niet op de bank tijdens de verloren oefenwedstrijd tegen het Zwitserse Sankt Gallen. De Deen volgde de partij vanop afstand, samen met Elyess Dao. Colin Coosemans speelde de volledige 90 minuten en was de enige basisspeler die niet werd vervangen.

Een extra signaal dat het verblijf van Kikkenborg bij Anderlecht op zijn einde loopt. Het Laatste Nieuws meldt dat de speler een akkoord heeft bereikt met Molde. Nu rest enkel nog een overeenkomst met de directie van Anderlecht, waar hij nog onder contract ligt tot juni 2028.



De Noorse club wil de deal de komende dagen afronden, zodat de doelman zich tijdens de voorbereiding kan integreren bij zijn nieuwe ploeg (de Noorse competitie loopt van maart tot november om de strenge wintermaanden te vermijden). Als alles rond raakt, zou Mads Kikkenborg Anderlecht na twee jaar verlaten, met amper vijf wedstrijden op de teller. Dat zou Sporting ook dwingen om op zoek te gaan naar een nieuwe tweede doelman.