Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker
Anderlecht heeft zijn oefenwedstrijd op stage in Jerez de la Frontera met 1-2 verloren van St. Gallen. De Zwitsers kwamen al vroeg op voorsprong en breidden die halverwege de tweede helft uit, waarna paars-wit pas laat in de wedstrijd een vuist kon maken.

Het begin van de partij verliep vrij voorzichtig. Na een kwartier voetbal waren er nog geen grote kansen te noteren. Degreef opende nog eens naar Bertaccini, maar de voorzet vond geen medespeler, terwijl een schot van Hazard makkelijk door de Zwitserse doelman werd gepareerd.

Na een halfuur spelen kwam Anderlecht op achterstand. Op een Zwitserse voorzet werd Hey verrast en St. Gallen stond op 0-1. Net voor de rust kwam paars-wit nog dicht bij de gelijkmaker, maar een voorzet van Hazard vond Bertaccini, wiens poging door de verdediging werd afgeblokt. Bij de rust stond Anderlecht dus met 0-1 achter.

Aanval Anderlecht blijft een probleem

Bij de rust voerde Hasi een eerste wissel door: Augustinsson maakte plaats voor Özcan. Vijf minuten na de hervatting zorgde Angulo nog voor gevaar met een vrije trap die net onder de lat werd weggewerkt. Kort daarna profiteerde St. Gallen van een losse bal uit een vrije trap van Quintilla en verdubbelde de voorsprong: 0-2.

Rond het uur bracht Hasi een hele reeks verse krachten binnen. Llansana, Verschaeren, Nga Kana, Vázquez, Cvetkovic, Vroninks, Tajouart, Ilic en Kanaté kwamen in het veld, terwijl doelman Colin Coosemans zijn plek behield. Maamar voorkwam op dat moment zelfs de 0-3 met een cruciale tackle.


In het laatste halfuur liet Anderlecht eindelijk enkele positieve dingen zien. Llansana stuurde Cvetkovic goed de ruimte in en de jonge Serviër verschalkte zijn bewaker: 1-2. Kort daarna legde Llansana opnieuw de basis van een mooie aanval, maar Cvetkovic kon een voorzet van Vroninks niet afwerken. Zo bleef het bij een 1-2 nederlaag. Vooral de jonge spelers Nga Kana en Llansana lieten in het slot van de partij een goede indruk achter, terwijl Özcan op linksback degelijk inviel. 

