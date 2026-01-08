Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion'

KAA Gent dreigt deze winter een vaste waarde kwijt te raken. Omri Gandelman lijkt zijn laatste minuten in de Planet Group Arena al gespeeld te hebben en staat dicht bij een vertrek richting Italië.

KAA Gent staat op het punt om een basisspeler te verliezen. Het ziet er namelijk naar uit dat Omri Gandelman zijn laatste wedstrijd in de Planet Group Arena gespeeld heeft.

Het Nieuwsblad meldt donderdag dat de Israëlische speler de winterstage heeft verlaten. Dit omdat hij een heel binnenkort een transfer naar Italië zal afronden.

Gandelman op weg naar de Serie A

Gandelman is namelijk op weg naar Lecce. Het gaat om een definitieve transfer. Lecce staat momenteel op de 16e plaats in de Serie. Niet in de rode zone, maar de club moet er wel alles aan doen om degradatie te vermijden.

Volgens de krant mag hij weg zodat er geld is om nieuwe spelers te kopen die Rik De Mil kan gebruiken in zijn systeem. Over de transfersom is nog niets bekend. Transfermarkt schat zijn waarde op 5 miljoen euro.



Gandelman kwam in 2023 voor 2,35 miljoen euro over van Maccabi Netanya. In totaal speelde hij 107 wedstrijden bij de Buffalo's, waarin hij goed was voor 33 doelpunten en 14 assists.