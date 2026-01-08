Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion'

Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent dreigt deze winter een vaste waarde kwijt te raken. Omri Gandelman lijkt zijn laatste minuten in de Planet Group Arena al gespeeld te hebben en staat dicht bij een vertrek richting Italië.

KAA Gent staat op het punt om een basisspeler te verliezen. Het ziet er namelijk naar uit dat Omri Gandelman zijn laatste wedstrijd in de Planet Group Arena gespeeld heeft.

Het Nieuwsblad meldt donderdag dat de Israëlische speler de winterstage heeft verlaten. Dit omdat hij een heel binnenkort een transfer naar Italië zal afronden.

Gandelman op weg naar de Serie A

Gandelman is namelijk op weg naar Lecce. Het gaat om een definitieve transfer. Lecce staat momenteel op de 16e plaats in de Serie. Niet in de rode zone, maar de club moet er wel alles aan doen om degradatie te vermijden.

Volgens de krant mag hij weg zodat er geld is om nieuwe spelers te kopen die Rik De Mil kan gebruiken in zijn systeem. Over de transfersom is nog niets bekend. Transfermarkt schat zijn waarde op 5 miljoen euro.


Gandelman kwam in 2023 voor 2,35 miljoen euro over van Maccabi Netanya. In totaal speelde hij 107 wedstrijden bij de Buffalo's, waarin hij goed was voor 33 doelpunten en 14 assists.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KAA Gent
Lecce
Omri Gandelman

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Gandelman - El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Gandelman - El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

16:30
Persoonlijk akkoord maar Anderlecht laat floptransfer nog niet vertrekken: dit is de reden

Persoonlijk akkoord maar Anderlecht laat floptransfer nog niet vertrekken: dit is de reden

17:00
Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

13:15
1
Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit

Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit

16:15
6
Alweer weg bij Napoli? Italiaanse media verrassen met opvallend nieuws over Kevin De Bruyne

Alweer weg bij Napoli? Italiaanse media verrassen met opvallend nieuws over Kevin De Bruyne

15:30
Een kans om te grijpen? Belg met verleden bij Club en Standard biedt zich aan

Een kans om te grijpen? Belg met verleden bij Club en Standard biedt zich aan

16:00
Anderlecht verliest één van zijn grootste talenten: beslissing is gemaakt

Anderlecht verliest één van zijn grootste talenten: beslissing is gemaakt

14:40
Niet op de juiste plek bij KV Kortrijk: "Hij hoort in de Jupiler Pro League thuis"

Niet op de juiste plek bij KV Kortrijk: "Hij hoort in de Jupiler Pro League thuis"

15:15
Patrik Hrosovsky vertrekt na 261 wedstrijden bij Genk: dit heeft hij erover te zeggen

Patrik Hrosovsky vertrekt na 261 wedstrijden bij Genk: dit heeft hij erover te zeggen

15:00
2
Duidelijkheid over amateurvoetbal dit weekend: Voetbal Vlaanderen neemt ingrijpende beslissing

Duidelijkheid over amateurvoetbal dit weekend: Voetbal Vlaanderen neemt ingrijpende beslissing

14:20
'Rangers dient miljoenenbod in voor sterkhouder van Westerlo'

'Rangers dient miljoenenbod in voor sterkhouder van Westerlo'

14:00
Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

13:00
Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

13:30
1
"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

12:40
Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

11:20
77
Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

11:40
De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht

De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht

12:00
2
Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie

Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie

12:20
Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

11:00
Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

10:30
2
Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

10:15
1
Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

10:00
Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

09:30
2
'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

09:15
Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

08:20
1
Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

09:00
6
Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

22:00
1
"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

08:00
1
Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

08:40
1
"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

08:10
Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

07:40
8
Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

07:20
1
Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

07:00
KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

KAA Gent komt met goed nieuws: "Contractverlenging tot 2030"

19:40
1
🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

06:30
Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

22:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 19
Pisa Pisa 0-3 Como Como
Lecce Lecce 0-2 AS Roma AS Roma
Sassuolo Sassuolo 0-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-2 Hellas Verona Hellas Verona
Bologna Bologna 0-2 Atalanta Atalanta
Lazio Lazio 2-2 Fiorentina Fiorentina
Torino Torino 1-2 Udinese Udinese
Parma Parma 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Cremonese Cremonese 18:30 Cagliari Cagliari
AC Milan AC Milan 20:45 Genoa Genoa

Nieuwste reacties

Don Doumbia Don Doumbia over Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit Artevelde Artevelde over Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion' roeienongt roeienongt over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" Joe Joe over Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker Demogorgon Demogorgon over Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief" trivece trivece over Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?" Dirk ie Dirk ie over Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen FCB vo altijd FCB vo altijd over Patrik Hrosovsky vertrekt na 261 wedstrijden bij Genk: dit heeft hij erover te zeggen franchi franchi over De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht Impala Impala over Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved