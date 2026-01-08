Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

Anderlecht wil zich deze winter op meerdere posities versterken. De Mauves zouden onder andere het profiel van Kristiyan Balov bestuderen.

Met zijn scoutingteam aarzelt Olivier Renard niet om competities die minder in de media staan te screenen, om daar spelers te vinden voor een interessantere prijs. De paars-witte scouts hebben onder andere de Bulgaarse Efbet Liga tot in detail doorgelicht.

Volgens journalist Ben Jacobs heeft Sporting de naam van Kristiyan Balov genoteerd, een 19-jarige linksbuiten. De Bulgaarse belofteninternational zit aan zijn eerste volledige seizoen in de plaatselijke competitie met Slavia Sofia en valt op door zijn levendigheid en de kwaliteit van zijn dribbels.

Anderlecht staat er niet alleen voor dit dossier

De speler zou beschikbaar zijn voor iets minder dan twee miljoen euro. Maar andere clubs staan uiteraard op de hielen. Trabzonspor, Ludogorets, Raków Częstochowa en Qarabag worden eveneens genoemd.

Overigens zou Ludogorets al in actie zijn gekomen, maar werd zijn bod door Slavia Sofia geweigerd. Zal Anderlecht meer kans maken dan de locomotief van de Bulgaarse competitie?





Sporting zou wel een troef in handen kunnen hebben, maar de situatie is niet zo eenvoudig. Zoals Besnik Hasi gisteren nog benadrukte na de nederlaag tegen Saint-Gall, moet men eerst denken aan de kern uitdunnen vóór aankoop.