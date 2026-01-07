Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Semenyo

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Semenyo

Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

Manchester City staat op het punt een grote wintertransfer af te ronden. De Engelse topclub heeft een akkoord bereikt over de komst van Antoine Semenyo, die dit seizoen uitblinkt bij Bournemouth en meerdere clubs aftroefde. (Lees meer)