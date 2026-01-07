Dat kan vuurwerk geven! Patro Eisden van Stijn Stijnen wil... Radja Nainggolan

Radja Nainggolan zette vorig jaar opnieuw voet op Belgische bodem en dat bleek geen afscheidstournee. Na een buitenlands avontuur en een periode zonder club vond hij onderdak bij Lokeren, maar nu is er alweer een - pikante - mogelijkheid op een transfer.

De ervaren middenvelder drukte vorig seizoen meteen zijn stempel op het elftal. Met goals, assists en leiderschap gaf hij Lokeren extra gewicht op het middenveld en was hij mee bepalend in de sterke eindspurt richting de play-offs van vorig seizoen.

In de huidige jaargang loopt het sportief minder vlot voor de Waaslanders. De resultaten blijven achter en de club bengelt in de middenmoot, al blijft Nainggolan week na week één van de vaste waarden in de ploeg.

Patro Eisden Maasmechelen aast op Radja Nainggolan

Die situatie zou wel eens kunnen leiden tot een winterse wending. Er circuleren signalen dat de 37-jarige middenvelder deze mercato een binnenlandse overstap kan maken, ondanks zijn belangrijke rol bij Lokeren.

Patro Eisden - waar Stijn Stijnen trainer is - wordt daarbij genoemd als concrete gegadigde. De Limburgers zien in Nainggolan een ervaren leider die meteen het verschil kan maken en extra ambitie kan injecteren in een jonge kern, weet transferexpert Sacha Tavolieri.

Een mogelijke overstap zou voor alle partijen gevolgen hebben. Lokeren dreigt zijn uithangbord te verliezen. Patro wil vooral zorgen dat ze nog een kans hebben op de play-offs.



