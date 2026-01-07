Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

Manchester City staat op het punt een grote wintertransfer af te ronden. De Engelse topclub heeft een akkoord bereikt over de komst van Antoine Semenyo, die dit seizoen uitblinkt bij Bournemouth en meerdere clubs aftroefde.

Manchester City maakte deze winter van Antoine Semenyo een hoofddoel. De 26-jarige flankspeler maakte dit seizoen al enorm veel indruk bij Bournemouth, en dat levert hem nu een transfer op.

Manchester City heeft gedroomde versterking beet

Als we transferexpert Fabrizio Romano mogen geloven is alles in kannen en kruiken. Het papierwerk zou helemaal in orde moeten zijn voor een overstap. Donderdag staan de medische tests op de planning.

Als die goed verlopen zal zijn transfer officieel zijn. Semenyo liet vier andere Premier League-clubs links liggen, om onder Pep Guardiola te kunnen groeien bij Manchester City.

City betaalt zo'n 65 miljoen pond, wat neerkomt op ongeveer 75 miljoen euro. Het gaat om een afkoopclausule. Transfermarkt schat zijn waarde in op 65 miljoen euro.

Concurrentie voor Jérémy Doku



Jérémy Doku krijgt er zo een stevige concurrent bij. Op de flanken is City goed bezet, met ook Marmoush en Cherki in de selectie. Maar een Doku op niveau hoeft uiteraard niemand te vrezen.