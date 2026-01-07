Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger

Slecht nieuws voor Doku? Manchester City legt 75 miljoen euro op tafel voor winger
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Manchester City staat op het punt een grote wintertransfer af te ronden. De Engelse topclub heeft een akkoord bereikt over de komst van Antoine Semenyo, die dit seizoen uitblinkt bij Bournemouth en meerdere clubs aftroefde.

Manchester City maakte deze winter van Antoine Semenyo een hoofddoel. De 26-jarige flankspeler maakte dit seizoen al enorm veel indruk bij Bournemouth, en dat levert hem nu een transfer op.

Manchester City heeft gedroomde versterking beet

Als we transferexpert Fabrizio Romano mogen geloven is alles in kannen en kruiken. Het papierwerk zou helemaal in orde moeten zijn voor een overstap. Donderdag staan de medische tests op de planning.

Als die goed verlopen zal zijn transfer officieel zijn. Semenyo liet vier andere Premier League-clubs links liggen, om onder Pep Guardiola te kunnen groeien bij Manchester City.

City betaalt zo'n 65 miljoen pond, wat neerkomt op ongeveer 75 miljoen euro. Het gaat om een afkoopclausule. Transfermarkt schat zijn waarde in op 65 miljoen euro.

Concurrentie voor Jérémy Doku


Jérémy Doku krijgt er zo een stevige concurrent bij. Op de flanken is City goed bezet, met ook Marmoush en Cherki in de selectie. Maar een Doku op niveau hoeft uiteraard niemand te vrezen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Bournemouth
Antoine Semenyo

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Semenyo

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/01: Semenyo

10:00
Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

Niet van Club Brugge: deze JPL-speler maakte de laatste maanden het meeste indruk op Ivan Leko

11:20
Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

Tzolis Gouden Schoen? Hein Vanhaezebrouck ziet ook deze Rode Duivel in de prijzen vallen

08:41
"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

"De enige manier om monden te snoeren": Standard heeft nog grote plannen

11:00
Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

Dit heeft Genk-coach Hayen te zeggen over mogelijk vertrek van belangrijke speler

10:30
"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

"Dat lijkt me voorbarig": Mo Messoudi blijft heel erg nuchter

10:15
Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

Keepersdossier bij Club Brugge: Jackers doorbreekt de stilte

09:30
Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

Hans Cornelis spreekt klare taal over zijn Frans na foutje

09:15
Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

Nicolas Raskin kan weer vieren: één detail maakt het verschil

09:00
1
Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

Dante Vanzeir is duidelijk: dit gaf de doorslag voor Cercle Brugge

08:20
📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

📷 In alle stilte gepasseerd: ontslagen assistent van Essevee spuwt zijn gal uit

08:10
Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

Terugkeer van Julien Duranville? Anderlecht is heel duidelijk

08:00
"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

"Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer

07:40
6
Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard

07:20
1
Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar"

07:00
20
Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa?

06:30
1
RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

23:00
7
Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

22:30
10
Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

22:00
Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

21:40
1
Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

20:20
Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

21:00
1
Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

20:40
1
Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

20:20
Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

20:00
2
17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

19:40
1
'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

19:20
Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

19:00
KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

18:40
Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

18:20
14
Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

18:00
1
'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

17:40
Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

17:20
'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

17:00
1
Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila

Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila

16:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 21
West Ham Utd West Ham Utd 1-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Fulham Fulham 20:30 Chelsea Chelsea
Brentford Brentford 20:30 Sunderland Sunderland
Bournemouth Bournemouth 20:30 Tottenham Tottenham
Crystal Palace Crystal Palace 20:30 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 20:30 Brighton Brighton
Everton Everton 20:30 Wolverhampton Wolverhampton
Newcastle United Newcastle United 21:15 Leeds United Leeds United
Burnley Burnley 21:15 Manchester United Manchester United
Arsenal Arsenal 08/01 Liverpool FC Liverpool FC

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over "Ik weet dat ik mensen heb pijn gedaan": Leko vertelt wat er echt speelde bij zijn opvallende transfer Artevelde Artevelde over Marc Degryse heeft iets te zeggen over Gouden Schoen: "Het blijft bizar" stephen king stephen king over Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro Nero Nero over Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen rinus michels rinus michels over Anderlecht onderneemt actie rond Thorgan Hazard rinus michels rinus michels over Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training CringeMedia CringeMedia over Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan cartman_96 cartman_96 over Ploeg in financiële moeilijkheden: Rode Duivel terug naar Europa? André Coenen André Coenen over Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint" 1872 1872 over RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved