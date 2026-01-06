Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Hrosovský - Bozhinov - Romero
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 06/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Hrosovský - Bozhinov - Romero
Speler van Club Brugge deze winter mogelijk langs achterpoortje naar de uitgang
Zaid Romero lijkt bij Club Brugge in een doodlopende straat te zitten en kan al deze winter vertrekken. De centrale verdediger is op de transferlijst geplaatst. (Lees meer)
Goudhaantje Antwerp op de radar van buitenlandse clubs, Great Old zit in lastige positie
Antwerp moet mogelijk Rosen Bozhinov laten vertrekken. De 20-jarige Bulgaarse centrale verdediger, anderhalf jaar geleden voor een half miljoen euro naar de Bosuil gehaald, blijkt inmiddels aantrekkelijk voor diverse clubs uit Duitsland, Engeland en Italië. (Lees meer)
Hrosovsky gaat vertrekken bij Genk, Limburgers hebben zijn vervanger al gevonden
Patrik Hrosovsky staat op een zucht van een afscheid bij KRC Genk. De 33-jarige Slovaakse international wil zijn aflopende contract niet uitdoen en dringt aan op een onmiddellijke terugkeer naar ex-club Viktoria Plzen. Voor Genk komt het vertrek steeds dichterbij. (Lees meer)
