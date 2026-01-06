Goudhaantje Antwerp op de radar van buitenlandse clubs, Great Old zit in lastige positie

Antwerp moet mogelijk Rosen Bozhinov laten vertrekken. De 20-jarige Bulgaarse centrale verdediger, anderhalf jaar geleden voor een half miljoen euro naar de Bosuil gehaald, blijkt inmiddels aantrekkelijk voor diverse clubs uit Duitsland, Engeland en Italië.

Onder meer Atalanta en Bologna zouden hem volgen. Bozhinov is fysiek sterk, linkspoot en speelt centraal achterin. Zijn prestaties gaan de laatste maanden duidelijk in stijgende lijn.

Hierdoor ligt zijn marktwaarde volgens schattingen momenteel rond de 2,5 miljoen euro. Daarmee is hij uitgegroeid tot een belangrijk profiel binnen de Antwerpse defensie.

Rosen Bozhinov zou Antwerp nu al geld kunnen opbrengen

De verdediger heeft onder zowel Stef Wils als Joseph Oosting een vaste basisplaats weten te veroveren. Een vertrek zou dan ook een serieuze aderlating betekenen voor de huidige kern van de club.

Toch zou Antwerp kunnen overwegen om te cashen. Er zou al een club zijn die bereid is ongeveer vier miljoen euro neer te leggen voor Bozhinov, weet GvA. En dat is een moeilijk gegeven voor Marc Overmars. Dat zou Antwerp immers een mooie winst opleveren op hun investering van anderhalf jaar geleden.



De club staat voor een keuze: Bozhinov verder laten rijpen en mogelijk zijn waarde nog verhogen, of nu al het bod accepteren en de speler ten gelde maken. De beslissing kan ook impact hebben op de wintermercato en de plannen van Overmars.