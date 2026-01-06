Waarom Anderlecht effectief aan toptalent denkt: Besnik Hasi zou er blij mee zijn

Anderlecht houdt de transfermarkt scherp in de gaten en zou Julien Duranville best kunnen gebruiken. De 19-jarige vleugelspeler van Borussia Dortmund werd in het verleden al als groot talent bestempeld, maar werd de voorbije jaren geplaagd door blessures en speelde dit seizoen nog geen minuut.

Sporting zoekt deze winter in de eerste plaats een spits en mogelijk een verdediger, maar een extra winger zou, indien financieel haalbaar, een welkome versterking zijn. Met Huerta die nog in de lappenmand ligt en Camara die een blessurerisico blijft, is het aantal snelle opties beperkt.

Duranville kwam als jonge Belg al in januari 2023 naar Dortmund, maar kwam in drie jaar tijd slechts 27 keer in actie. Nu zoekt de Duitse club een oplossing om hem meer speelminuten te geven.

Hasi wil snelheid, Duranville heeft die

“Er wordt momenteel overlegd, maar er is nog niets officieel", aldus BVB-sportief directeur Sebastian Kehl vanuit Marbella, waar de club op winterstage is. “Het zou goed voor hem zijn om meer tijd op het veld te krijgen.”

Naast de jonge Kanaté heeft Anderlecht momenteel weinig spelers met snelheid op de vleugel die constant een verschil kunnen maken. Duranville kan die rol invullen en tegelijkertijd de aanval diverser en dreigender maken.

Een terugkeer naar Anderlecht, zijn club van opleiding, zou zowel voor de speler als voor de Brusselse club een logische stap zijn. Indien een transfer financieel opportuun is, kan hij meteen een extra wapen worden voor Hasi in de tweede seizoenshelft.