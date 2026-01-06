Hrosovsky gaat vertrekken bij Genk, Limburgers hebben zijn vervanger al gevonden

Patrik Hrosovsky staat op een zucht van een afscheid bij KRC Genk. De 33-jarige Slovaakse international wil zijn aflopende contract niet uitdoen en dringt aan op een onmiddellijke terugkeer naar ex-club Viktoria Plzen. Voor Genk komt het vertrek steeds dichterbij.

Hrosovsky heeft met Plzen al een akkoord voor de komende twee seizoenen, meldt HBvL. Maandag liet hij ook aan de Genkse clubleiding weten dat hij liefst nu al de overstap maakt. De Limburgers beseffen dat vasthouden weinig zin heeft en bereiden zich stilaan voor op een afscheid.

Een vertrek in januari zou betekenen dat Genk nog een beperkte transfersom kan opstrijken. Wachten tot de zomer dreigt dan weer te eindigen in een transfervrij vertrek. Daarom lijkt Genk niet onwelwillend tegenover een snelle deal.

August De Wannemacker wordt naar voor geschoven als mogelijke vervanger van Hrosovsky

Sportief zou Genk het verlies van Hrosovsky intern willen opvangen. De Slovaak was jarenlang een vaste waarde op het middenveld, maar binnen de kern ziet men alternatieven klaarstaan.

Coach Nicky Hayen kan onder meer rekenen op Bangoura en Sattlberger als centrale middenvelders. Daarnaast klopt ook jong talent nadrukkelijk op de deur, met August De Wannemacker als opvallende naam.

Binnen de club leeft het gevoel dat dit het juiste moment is om door te schuiven. Na de winterstage zal Hayen een definitieve evaluatie maken, maar alles wijst erop dat Genk het tijdperk-Hrosovsky zonder externe vervanger wil afsluiten.