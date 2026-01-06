'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'
Foto: © photonews

Meerdere Europese clubs hebben zich gemeld voor Issa Tounkara. De middenvelder kiest echter voor een andere bestemming dan verwacht.

Internationale interesse

Tounkara, aanvoerder van Mali op het recente U17‑toernooi, stond op de lijst van verschillende teams. Onder meer Lyon, Fenerbahçe, Galatasaray en Anderlecht volgden hem al geruime tijd. Ondanks die brede belangstelling lijkt Villarreal de strijd te winnen.

De middenvelder ontwikkelde zich via een opleidingscentrum in Bamako en groeide door bij Étoiles du Mandé. Zijn traject werd tijdelijk afgeremd door een blessure, maar zijn reputatie bleef overeind. “Als hij niet geblesseerd was geraakt, had hij zijn sterke opmars gewoon doorgezet”, zegt Balla Sanogo van de Africa Foot Academy, aan Africafoot.

De sportief directeur benadrukt dat hij de speler al vroeg selecteerde en dat er een langdurige band bestaat. “Voor mij beschikt hij over enorme kwaliteiten om een uitstekende voetballer te worden.”

Technische en mentale eigenschappen

Volgens Sanogo beschikt Tounkara over veelzijdigheid in zijn passing en blijft hij betrouwbaar in verschillende posities. “Hij heeft een goede visie, veel werklust en het juiste karakter om zich door te zetten.”

Reden voor de keuze


De overstap naar Villarreal wordt gezien als een logische stap binnen zijn ontwikkeling. De aanwezigheid van meerdere landgenoten maakt de integratie ook een pak eenvoudiger, zo klinkt het. De academie benadrukt dat de speler in de juiste omstandigheden moet blijven om zijn potentieel volledig te benutten.

Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

Besnik Hasi krijgt op winterstage bijzonder goed nieuws te horen

Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila

Dit moet de volgende 'chouchou' van Anderlecht worden, waarschijnlijk nog dit seizoen

Dit is de club die Anderlecht kan verlossen van Majeed Ashimeru

Wat scheelt er toch met Lucas Stassin? Zijn trainer legt uit hoe het zit

Felice Mazzu verklapt doel van OHL op winterstage: "Daar gaan we op trainen"

📷 'Medische testen vandaag gepland: Belg trekt naar Duitse tweede klasse'

"Scheidsrechterskorps is als de maffia" - Voormalig toptrainer moet woorden intrekken

Charleroi verbaast: Fellaini na amper drie wedstrijden alweer weg

Waarom Anderlecht effectief aan toptalent denkt: Besnik Hasi zou er blij mee zijn

📷 'Man United kijkt voor terugkeer van legendarische trainer'

Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan

Anderhalf uur vertraging voor KRC Genk en de reden is echt te gek voor woorden

Gert Verheyen weigert te stemmen voor Gouden Schoen: dit is de reden

Transfer naar Viktoria Plzen? Zo reageert Hrosovsky erop

Topclubs mogen komen voor Nathan De Cat, maar Anderlecht maakt één zaak héél duidelijk

Deze verrassende naam mag zich op winterstage bewijzen bij OH Leuven

📷 OFFICIEEL Deze deal heeft Cercle Brugge over Dante Vanzeir gesloten

Sloeg Club Brugge deze keer de (heel dure) bal mis? Aanpassing duurt langer dan verwacht

Het grootste probleem voor Olivier Renard bij Anderlecht in januari: deze Neerpede-boy kwijtraken

Zo ziet de winterstage van Zulte Waregem eruit

Motivatie voor Vanaken en Mignolet, voor Alderweireld niet: "Daar zou ik nooit aan denken"

Franse pers en analisten moeien zich met 'geval Arthur Vermeeren' en zijn duidelijk niet blij

Beerschot verwelkomt twee aanwinsten op winterstage

Witte rook bij Chelsea: Roméo Lavia heeft een nieuwe coach

"Niemand is zoveel waard in België" - Hein Vanhaezebrouck vindt bedrag voor Club Brugge-speler belachelijk

Speler van Club Brugge deze winter mogelijk langs achterpoortje naar de uitgang

Goudhaantje Antwerp op de radar van buitenlandse clubs, Great Old zit in lastige positie

FC Transfervrij? Deze dealtjes vallen nog snel te sluiten in de Jupiler Pro League

