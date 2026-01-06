'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

Meerdere Europese clubs hebben zich gemeld voor Issa Tounkara. De middenvelder kiest echter voor een andere bestemming dan verwacht.

Internationale interesse

Tounkara, aanvoerder van Mali op het recente U17‑toernooi, stond op de lijst van verschillende teams. Onder meer Lyon, Fenerbahçe, Galatasaray en Anderlecht volgden hem al geruime tijd. Ondanks die brede belangstelling lijkt Villarreal de strijd te winnen.

De middenvelder ontwikkelde zich via een opleidingscentrum in Bamako en groeide door bij Étoiles du Mandé. Zijn traject werd tijdelijk afgeremd door een blessure, maar zijn reputatie bleef overeind. “Als hij niet geblesseerd was geraakt, had hij zijn sterke opmars gewoon doorgezet”, zegt Balla Sanogo van de Africa Foot Academy, aan Africafoot.

De sportief directeur benadrukt dat hij de speler al vroeg selecteerde en dat er een langdurige band bestaat. “Voor mij beschikt hij over enorme kwaliteiten om een uitstekende voetballer te worden.”

Technische en mentale eigenschappen

Volgens Sanogo beschikt Tounkara over veelzijdigheid in zijn passing en blijft hij betrouwbaar in verschillende posities. “Hij heeft een goede visie, veel werklust en het juiste karakter om zich door te zetten.”

Reden voor de keuze



De overstap naar Villarreal wordt gezien als een logische stap binnen zijn ontwikkeling. De aanwezigheid van meerdere landgenoten maakt de integratie ook een pak eenvoudiger, zo klinkt het. De academie benadrukt dat de speler in de juiste omstandigheden moet blijven om zijn potentieel volledig te benutten.