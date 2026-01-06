Dit is de club die Anderlecht kan verlossen van Majeed Ashimeru

Er was al eerder sprake van Deense interesse voor Majeed Ashimeru, maar de club was niet bekend. Het zou echter gaan om topclub FC Nordsjaelland. De 28-jarige speler hoeft bij Anderlecht niet meer te rekenen op speelminuten.

Ashimeru werd opnieuw buiten de 29-koppige selectie gelaten die op winterstage naar Spanje vertrok. Het is duidelijk dat hij niet tot de plannen van de A-ploeg behoort.

Sportief directeur Olivier Renard krijgt hierdoor een drukke wintermercato. Hij moet beslissen wat er met de technisch begaafde middenvelder gaat gebeuren, nu zijn toekomst bij de club onzeker is.

FC Nordsjaelland wil Majeed Ashimeru

Voor de start van het seizoen werd Ashimeru al als overbodig verklaard bij de A-kern, maar hij hield zich fit door mee te trainen met de U23, actief in de tweede klasse.

Sinds zijn komst uit Ghana, van WAFA SC, in de zomer van 2021, kon Ashimeru zich nooit echt opwerpen als basisspeler bij Anderlecht, ondanks zijn overduidelijke kwaliteiten.



Zijn contract bij Anderlecht loopt nog tot 2027. Een vertrek naar Nordsjaelland lijkt een mogelijke oplossing om hem speelminuten en een nieuwe start te geven.