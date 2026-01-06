Speler van Club Brugge deze winter mogelijk langs achterpoortje naar de uitgang

Zaid Romero lijkt bij Club Brugge in een doodlopende straat te zitten en kan al deze winter vertrekken. De centrale verdediger is op de transferlijst geplaatst.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zal Club Brugge enkel een permanent vertrek overwegen als het bod als acceptabel wordt beschouwd. Dat betekent vermoedelijk een bedrag dat iets lager ligt dan de 3 miljoen euro die Brugge afgelopen zomer vroeg.

De gesprekken zouden serieus kunnen worden bij een voorstel rond de 2 miljoen euro. Ligt het bod lager, dan zal Brugge vermoedelijk alleen een uitleenbeurt aanbieden.

Club Brugge wil Zaid Romero laten vertrekken

Romero kwam in juli 2024 over naar Club Brugge, maar slaagde er nooit echt in zich door te zetten. Vorig seizoen speelde hij wel 16 wedstrijden, maar dat was zeer onregelmatig.

Dit seizoen blijft zijn speelminuten sterk beperkt: slechts zeven optredens, vaak in de slotminuten van wedstrijden. Zo kwam hij tegen Atalanta in de Champions League twee minuten voor tijd binnen, en tegen Union SG in de Belgische Supercup drie minuten voor het einde.



In de competitie kwam Romero slechts één keer in actie, op 1 augustus tegen KV Mechelen. Sindsdien zat hij vaak op de bank of werd hij zelfs helemaal niet geselecteerd voor de wedstrijdkern.