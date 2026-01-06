Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?
Foto: © photonews

Lucas Stassin hoopte afgelopen zomer AS Saint-Étienne te verlaten, maar bleef uiteindelijk bij de Franse club, die ondertussen naar de Ligue 2 zijn gedegradeerd. Deze winter zou er misschien alsnog een oplossing kunnen komen.

De club wijst op de turbulente mercato waarin Stassin voortdurend onderwerp van gesprek was. Volgens de staf heeft die situatie zijn focus op het sportieve tijdelijk verstoord. Dat was wat coach Horneland eerder deze week liet verstaan.

Heel zware eisen afgelopen zomer

Zo werd volgens sommige bronnen een bedrag van 40 miljoen euro gevraagd door AS Saint-Etienne voor Stassin. Die laatste bleef nog een seizoen langer op Geoffroy-Guichard. Zijn teleurstelling was merkbaar en kwam bovendien tot uiting in halfslachtige optredens.

Voortaan lijkt Lucas Stassin geleidelijk zijn beste niveau terug te vinden, maar een vertrek deze winter is niet uit te sluiten - vooral als hij wil deelnemen aan het WK 2026, en we weten dat dit een doelstelling is. Tot nu toe is Stassin nog nooit opgeroepen door Rudi Garcia.

Is Lazio geïnteresseerd in Stassin?

Volgens het medium Il Messagero kan een oplossing wel eens uit Italië komen. Lazio, dat zojuist zijn aanvaller Valentin Castellanos verloor die naar West Ham United vertrok, zou geïnteresseerd zijn in het idee om hem te vervangen door Lucas Stassin.

Lees ook... Wat scheelt er toch met Lucas Stassin? Zijn trainer legt uit hoe het zit
Blijft echter de vraag of AS Saint-Etienne, wiens prioriteit nr. 1 is om terug te keren naar Ligue 1, hem zal laten vertrekken, nadat men zijn vertrek vorige zomer al had geblokkeerd. Hem opnieuw blokkeren lijkt echter ook geen oplossing (meer).

