Wat scheelt er toch met Lucas Stassin? Zijn trainer legt uit hoe het zit

Wat scheelt er toch met Lucas Stassin? Zijn trainer legt uit hoe het zit
Lucas Stassin beleeft een moeilijke periode bij Saint‑Étienne. Zijn productie valt stil en zijn rol binnen de ploeg staat onder druk.

Vormdip en onderbrekingen

De spits scoort al sinds eind september niet meer. Zijn reeks werd onderbroken door een kuitblessure en door de opkomst van een concurrent, waardoor hij meerdere wedstrijden op de bank belandde.

De club wijst op de turbulente mercato waarin Stassin voortdurend onderwerp van gesprek was. Volgens de staf heeft die situatie zijn focus op het sportieve tijdelijk verstoord.

Analyse van de coach

Horneland benadrukt dat de speler intussen opnieuw stabiel werkt. “Hij is beïnvloed geweest door alle communicatie rond hem, maar sinds zijn blessure achter hem ligt, zie ik de beste versie van hem”, klinkt het in En Vertet Contre Nous.

De trainer houdt vast aan een positieve benadering. “Hij kreeg goede kansen en mist soms wat precisie, maar hij werkt hard om terug te keren.” De terugkeer van Duffus verhoogt de interne concurrentie. Dat kan gevolgen hebben voor de hiërarchie, zeker nu de ploeg opnieuw keuzes moet maken richting de volgende wedstrijden.


In zijn eerste seizoen had Stassin een duidelijke omslag nodig om op gang te komen. De club rekent erop dat een vergelijkbaar moment opnieuw kan volgen, nu een nieuwe transferperiode is gestart.

Saint-Etienne
Lucas Stassin

