Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Hadj Moussa

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 05/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Hadj Moussa

Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

Anis Hadj Moussa, de voormalige middenvelder van Patro Eisden Maasmechelen, zou deze winter Feyenoord kunnen verlaten. Volgens RTV Rijnmond is Olympique Marseille - de club van Arthur Vermeeren - concreet geïnteresseerd in de 23-jarige Algerijn. (Lees meer)