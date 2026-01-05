Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Hadj Moussa

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Hadj Moussa
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 05/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Hadj Moussa

Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

Anis Hadj Moussa, de voormalige middenvelder van Patro Eisden Maasmechelen, zou deze winter Feyenoord kunnen verlaten. Volgens RTV Rijnmond is Olympique Marseille - de club van Arthur Vermeeren - concreet geïnteresseerd in de 23-jarige Algerijn. (Lees meer)


OFFICIEEL: Anderlecht-flop Hatenboer heeft nieuwe club beet

12:40
"Als hij de Gouden Schoen niet wint, weet ik het niet meer..." - Ploegmaat is zeker van eindlaureaat

12:20
Club Brugge wrijft zich in de handen: recordseizoen van 'bijna flop' kan hen nog veel geld opleveren

12:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/01: Hadj Moussa

11:00
Standard gokt: dit is waarom de Rouches deze speler een kans willen geven

11:40
Manchester United trekt er de stekker uit: Senne Lammens ziet Ruben Amorim vertrekken

11:27
Vincent Kompany krijgt hoopgevend signaal over contract van belangrijke speler

11:20
Twee jaar geleden nog in 1B, nu mogelijk voor 25 miljoen euro naar topclub

11:00
Real Madrid wil absolute wereldster gratis binnenhalen: plannen onthuld

10:30
Club Brugge vorig jaar verlaten voor 14 miljoen euro, maar voormalige ster blauw-zwart moet alweer weg

10:00
Wereldkampioen Luke Littler kreeg veel felicitaties, maar... Rode Duivel maakt hem het meest gelukkig

09:30
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub en dat heeft meteen gevolgen voor winterstage

09:15
Trainer gaf Arthur Vermeeren vertrouwen, maar was achteraf niet blij: "Ik heb hem zaterdag in mijn kantoor geroepen"

09:00
Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

08:40
KAA Gent gaat er met grove borstel door: nog vier die mogen/moeten vertrekken

08:20
Al sinds de zomer weg, maar toch topkandidaat voor Gouden Schoen? "Gaat héél veel punten krijgen"

08:00
Club Brugge pakte talent mee op stage waar Spaanse bond achterzit: binnenkort A-ploeg?

07:40
Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

07:20
Is het einde van de tunnel eindelijk in zicht voor Landry Dimata?

07:00
Eén minuut gespeeld en al meteen de deur gewezen: Chikovani lijkt Charleroi te verlaten

06:30
Donkere wolken blijven hangen over Belgische profclub: 'T1 aangesteld uit ... geldgebrek'

06:00
Domper voor Zuid-Afrika en Hugo Broos in Africa Cup

23:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Duranville - Kompany

21:40
KAA Gent vertrekt op stage zonder Dante Vanzeir

22:30
Juventus-coach Spalletti verdedigt Openda in moeilijke periode: "Dat zal het verschil maken"

22:00
Anderlecht droomt van terugkeer van Neerpede-talent Julien Duranville

21:40
🎥 Manchester City en Chelsea delen de punten na dol slot

21:20
El Khannouss en Marokko winnen met kleinste verschil van stug Tanzania in Africa Cup

21:00
🎥 Mbappé-loos Real Madrid heeft nieuw goudhaantje gevonden

20:30
Rode Duivel in topvorm spreekt over zijn idool: "Ik wil zoals hij zijn"

20:00
🎥 Voormalig speerpunt van Club Brugge maakt furore in de Premier League

19:30
Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

19:00
Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

18:30
De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

18:00
🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding

17:30
Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger'

17:00
Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

