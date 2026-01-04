Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Kompany

Een onverwachte zet van Bayern München: Vincent Kompany heeft een nieuw talent onder zijn hoede

Het Bayern München van Vincent Kompany heeft net een groot Gambisch talent van 18 jaar aangetrokken om zijn aanval op lange termijn te versterken. Daarmee zetten ze andermaal in op de toekomst - ook de verdere toekomst. (Lees meer)