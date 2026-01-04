Een onverwachte zet van Bayern München: Vincent Kompany heeft een nieuw talent onder zijn hoede

Het Bayern München van Vincent Kompany heeft net een groot Gambisch talent van 18 jaar aangetrokken om zijn aanval op lange termijn te versterken. Daarmee zetten ze andermaal in op de toekomst - ook de verdere toekomst.

Bayern München heeft net een goudhaantje uit Gambia aangetrokken. De 18-jarige aanvaller, Ebrima Ndiaye, komt op huurbasis naar Duitsland. Dit is onverwacht, aangezien de club had aangekondigd dat ze tijdens deze transferperiode niet actief zouden zijn.

Een nieuw talent voor Kompany

Vincent Kompany zal moeten wachten voordat hij zijn nieuwe aanwinst in actie ziet. De speler herstelt van een kleine blessure en zal pas na de winterstop aansluiten op training. Het idee is om hem rustig te integreren, te beginnen bij het reserveteam.

FC Bayern leiht Bara Sapoko Ndiaye von Gambinos Stars Africa aus



Der FC Bayern leiht den Offensivspieler Bara Sapoko Ndiaye von den Gambinos Stars Africa aus. Der 18-Jährige erhält vorerst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.



Zur Meldung: https://t.co/B3icCtvhzD pic.twitter.com/g1KFo0dRkR — FC Bayern München (@FCBayern) January 3, 2026

De komst van Ndiaye is geen toeval, maar het simpele resultaat van een samenwerking tussen München en Los Angeles. Ndiaye is opgeleid in een Gambianse academie die verbonden is met het Red&Gold-netwerk.

Iedereen spreekt over hem in Gambia

In Gambia praat iedereen over hem. Bayern München is ervan overtuigd dat deze jonge speler, met de juiste begeleiding, een nachtmerrie kan worden voor de verdedigingen in de Bundesliga de komende jaren.





De jonge aanvaller is tot juni 2026 uitgeleend aan de Beierse club. Het is aan hem om te bewijzen dat hij een stap vooruit kan zetten om dan mogelijk een handtekening te gaan zetten over een meerjarige verbintenis.