Een onverwachte zet van Bayern München: Vincent Kompany heeft een nieuw talent onder zijn hoede

Een onverwachte zet van Bayern München: Vincent Kompany heeft een nieuw talent onder zijn hoede
Foto: © photonews
Word fan van Bayern München! 608

Het Bayern München van Vincent Kompany heeft net een groot Gambisch talent van 18 jaar aangetrokken om zijn aanval op lange termijn te versterken. Daarmee zetten ze andermaal in op de toekomst - ook de verdere toekomst.

Bayern München heeft net een goudhaantje uit Gambia aangetrokken. De 18-jarige aanvaller, Ebrima Ndiaye, komt op huurbasis naar Duitsland. Dit is onverwacht, aangezien de club had aangekondigd dat ze tijdens deze transferperiode niet actief zouden zijn.

Een nieuw talent voor Kompany

Vincent Kompany zal moeten wachten voordat hij zijn nieuwe aanwinst in actie ziet. De speler herstelt van een kleine blessure en zal pas na de winterstop aansluiten op training. Het idee is om hem rustig te integreren, te beginnen bij het reserveteam.

De komst van Ndiaye is geen toeval, maar het simpele resultaat van een samenwerking tussen München en Los Angeles. Ndiaye is opgeleid in een Gambianse academie die verbonden is met het Red&Gold-netwerk.

Iedereen spreekt over hem in Gambia

In Gambia praat iedereen over hem. Bayern München is ervan overtuigd dat deze jonge speler, met de juiste begeleiding, een nachtmerrie kan worden voor de verdedigingen in de Bundesliga de komende jaren.

De jonge aanvaller is tot juni 2026 uitgeleend aan de Beierse club. Het is aan hem om te bewijzen dat hij een stap vooruit kan zetten om dan mogelijk een handtekening te gaan zetten over een meerjarige verbintenis.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Kompany

08:49
Winterstop? Eerste officiële wedstrijd in ons land levert meteen spektakel op

Winterstop? Eerste officiële wedstrijd in ons land levert meteen spektakel op

10:30
'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

10:00
2
Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'

Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'

09:30
"Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK

"Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK

09:01
"Heel erg straf wat de fans bij Anderlecht hebben gedaan"

"Heel erg straf wat de fans bij Anderlecht hebben gedaan"

08:22
'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst'

'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst'

07:00
1
Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

22:00
1
'FC Barcelona richt pijlen op controversiële speler die Union al pijn deed'

'FC Barcelona richt pijlen op controversiële speler die Union al pijn deed'

06:30
Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen"

Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen"

23:00
1
'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'

'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'

22:30
Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

21:40
6
Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

21:20
Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

21:00
Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

20:30
1
'Daichi Kamada (ex-STVV) kan aan de slag bij deze buitenlandse topclub'

'Daichi Kamada (ex-STVV) kan aan de slag bij deze buitenlandse topclub'

20:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

18:30
Club Brugge krijgt fikse opsteker uit ziekenboeg: drietal traint voluit mee

Club Brugge krijgt fikse opsteker uit ziekenboeg: drietal traint voluit mee

19:30
1
Premier League: Tielemans met fraaie assist, Wolves pakken eerste zege

Premier League: Tielemans met fraaie assist, Wolves pakken eerste zege

19:00
'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

18:30
1
Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

Is stap van OHL naar Union financieel een stevige promotie? Hubert legt het zelf uit

18:00
2
Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

17:30
5
'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

'KAA Gent heeft Braziliaanse centrale verdediger op het oog'

17:00
3
Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

Afscheid van Lukaku bij Rode Duivels? Vincent Mannaert komt met statement

16:30
6
'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen'

15:30
59
Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

Heel goed nieuws uit de ziekenboeg bij Beerschot

16:00
'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

15:00
2
Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem te danken"

14:30
1
OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

14:00
'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

13:30
3
'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

13:00
'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

12:30
1
Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

12:00
23
Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

11:30
Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

03/01
Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet? De derde helft

Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet?

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 16
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 09/01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 10/01 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
FC St. Pauli FC St. Pauli 10/01 RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 10/01 Hamburger SV Hamburger SV
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 10/01 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen 10/01 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 11/01 FC Augsburg FC Augsburg
Bayern München Bayern München 11/01 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21 Jasperd Jasperd over 'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat bompi55 bompi55 over Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen" BFL BFL over Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?" .. .. over Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan" Vital Verheyen Vital Verheyen over 'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen' Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over 'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst' Geert66 Geert66 over Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken zimbo zimbo over Belgische arbitrage op een dieptepunt? Jacky Mathijssen luidt de alarmbel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved