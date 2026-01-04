Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger'

Hebt u al gehoord van Beres Owusu? De 22-jarige centrale verdediger speelt momenteel in de Oostenrijkse competitie en is daar grote sier aan het maken. Diverse Belgische teams hebben hem dan ook op de radar staan.

Beres Owusu heeft volgens Transfermarkt ondertussen een transferwaarde van een half miljoen euro. Hij is dan ook indruk aan het maken bij zijn Oostenrijkse club Grazer AK 1902. Dit seizoen is hij niet uit de basisploeg te denken.

Aankoopoptie lichten? Anderlecht en Antwerp willen hem ook

De 22-jarige Ghanese centrale verdediger speelde tot dusver elke minuut voor zijn ploeg. Enfin, het is te zeggen: Owusu wordt door Graz geleend, want hij is vooralsnog eigendom van het Franse Saint-Etienne, al heeft de club een aankoopoptie.

Volgens Sky Sports zouden ze die aankoopoptie willen gaan lichten om hem op die manier ook na deze zomer aan zich te binden. De optie zou volgens het medium slechts 250.000 euro behelsen, waardoor het de moeite waard kan zijn.

Ook Duitse en Oostenrijkse ploegen op de loer

Toch hoeft dat niet meteen te betekenen dat hij ook na deze zomer in Oostenrijk te vinden zal zijn, want heel wat andere ploegen azen ook op de speler. En daarbij horen ook (minstens) twee Belgische ploegen: Antwerp en Anderlecht.



Beide teams kunnen wel wat verdedigende versterking gebruiken nu en in de toekomst. Daarbij zijn ze dus ook op Owusu uitgekomen, die een ideaal profiel heeft. Ook LASK Linz, Rapid Wenen en teams uit de Duitse tweede klasse hebben hem op de radar staan.