Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger'

Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hebt u al gehoord van Beres Owusu? De 22-jarige centrale verdediger speelt momenteel in de Oostenrijkse competitie en is daar grote sier aan het maken. Diverse Belgische teams hebben hem dan ook op de radar staan.

Beres Owusu heeft volgens Transfermarkt ondertussen een transferwaarde van een half miljoen euro. Hij is dan ook indruk aan het maken bij zijn Oostenrijkse club Grazer AK 1902. Dit seizoen is hij niet uit de basisploeg te denken.

Aankoopoptie lichten? Anderlecht en Antwerp willen hem ook

De 22-jarige Ghanese centrale verdediger speelde tot dusver elke minuut voor zijn ploeg. Enfin, het is te zeggen: Owusu wordt door Graz geleend, want hij is vooralsnog eigendom van het Franse Saint-Etienne, al heeft de club een aankoopoptie.

Volgens Sky Sports zouden ze die aankoopoptie willen gaan lichten om hem op die manier ook na deze zomer aan zich te binden. De optie zou volgens het medium slechts 250.000 euro behelsen, waardoor het de moeite waard kan zijn.

Ook Duitse en Oostenrijkse ploegen op de loer

Toch hoeft dat niet meteen te betekenen dat hij ook na deze zomer in Oostenrijk te vinden zal zijn, want heel wat andere ploegen azen ook op de speler. En daarbij horen ook (minstens) twee Belgische ploegen: Antwerp en Anderlecht.


Beide teams kunnen wel wat verdedigende versterking gebruiken nu en in de toekomst. Daarbij zijn ze dus ook op Owusu uitgekomen, die een ideaal profiel heeft. Ook LASK Linz, Rapid Wenen en teams uit de Duitse tweede klasse hebben hem op de radar staan.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
T-Mobile Bundesliga
T-Mobile Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Beres Owusu

Meer nieuws

Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

Ongeziene derby in Frankrijk, met inbreng van een Belg

19:00
Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

Club Brugge kan er zelf om lachen: "Zo worden strijders gemaakt"

18:30
🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding

🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding

17:30
1
De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

De nieuwe Emmanuel Dennis? 'OH Leuven strikt goudhaantje'

18:00
'Stevige JPL-deal op komst voor Dante Vanzeir van KAA Gent'

'Stevige JPL-deal op komst voor Dante Vanzeir van KAA Gent'

16:00
2
DONE DEAL: KVC Westerlo troeft Gent en Zulte Waregem af voor Anderlecht-youngster

DONE DEAL: KVC Westerlo troeft Gent en Zulte Waregem af voor Anderlecht-youngster

15:30
De Bruyne en Napoli mogen blijven dromen van titel, Lammens laat dure punten liggen

De Bruyne en Napoli mogen blijven dromen van titel, Lammens laat dure punten liggen

16:30
1
Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren"

Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren"

11:00
12
Recordtransfer tussen Brugge en Liverpool? Het dossier neemt een onverwachte wending

Recordtransfer tussen Brugge en Liverpool? Het dossier neemt een onverwachte wending

14:40
5
'Opvallende transfermove: Standard vertrekt met extra man op stage'

'Opvallende transfermove: Standard vertrekt met extra man op stage'

15:00
1
'Bocht van 180 graden: na Anderlecht grijpt nu ook Club Brugge naast toptalent'

'Bocht van 180 graden: na Anderlecht grijpt nu ook Club Brugge naast toptalent'

13:30
Na dramatische 3 op 21: AS Monaco neemt beslissing over Pocognoli

Na dramatische 3 op 21: AS Monaco neemt beslissing over Pocognoli

14:00
2
DONE DEAL: ex-speler RSC Anderlecht verlaat Premier League voor erg opvallend avontuur

DONE DEAL: ex-speler RSC Anderlecht verlaat Premier League voor erg opvallend avontuur

12:00
1
Stevige domper voor Club Brugge op stage

Stevige domper voor Club Brugge op stage

12:30
"Heel erg straf wat de fans bij Anderlecht hebben gedaan"

"Heel erg straf wat de fans bij Anderlecht hebben gedaan"

08:22
Profvoetballer verricht heldendaad tijdens zware brand in Crans-Montana De derde helft

Profvoetballer verricht heldendaad tijdens zware brand in Crans-Montana

13:00
Courtois scherp: "Ze noemen me dikkenek, maar als je niet denkt dat je de beste bent ..."

Courtois scherp: "Ze noemen me dikkenek, maar als je niet denkt dat je de beste bent ..."

11:30
2
Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'

Daar gaan we weer? 'Ex-speler Anderlecht deze winter opnieuw een piste voor ... Club Brugge'

09:30
'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

'Club Brugge gaat goudhaantje kwijtspelen voor vele miljoenen ... en aast al op opvolger'

10:00
5
Winterstop? Eerste officiële wedstrijd in ons land levert meteen spektakel op

Winterstop? Eerste officiële wedstrijd in ons land levert meteen spektakel op

10:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/01: Kompany

08:49
"Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK

"Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK

09:01
4
Een onverwachte zet van Bayern München: Vincent Kompany heeft een nieuw talent onder zijn hoede

Een onverwachte zet van Bayern München: Vincent Kompany heeft een nieuw talent onder zijn hoede

08:49
'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst'

'Tottenham zet sterkhouder van Club Brugge bovenaan verlanglijst'

07:00
1
Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

Vincent Mannaert raadt deze club af voor Nathan De Cat: "Ik zou niet gaan"

22:00
13
'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'

'Uitgaande transfer bij Anderlecht: oplossing in de maak voor overbodige speler'

22:30
'FC Barcelona richt pijlen op controversiële speler die Union al pijn deed'

'FC Barcelona richt pijlen op controversiële speler die Union al pijn deed'

06:30
Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen"

Vincent Mannaert over Club Brugge-speler: "Hoe meer ervan afhangt, hoe meer hij wil shinen"

23:00
4
'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

'Anderlecht overweegt speler vervroegd door te sturen'

03/01
1
'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

03/01
3
Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

Antwerp niet naar buitenland op stage: Patrick Goots zegt waar het op staat

03/01
5
Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

Union stelt verrassende aanwinst voor: "Ik ben hier om te groeien"

21:00
Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

Van kwaad naar erger voor Sébastien Pocognoli: Monaco boekt dramatische 3 op 21

21:40
8
Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

Invaller Leandro Trossard ziet hoe Arsenal wint en Man City onder druk zet

21:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ilic - Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

03/01
Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

Deze Belg verovert stilaan de Serie A: moet hij een kans krijgen bij de Rode Duivels?

20:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

T-Mobile Bundesliga

 Europa Play-offs - Finale (T)
Rapid Wien Rapid Wien 3-0 LASK Linz LASK Linz

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler' Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal" FranskeVRooij FranskeVRooij over "Hij moet in topvorm zijn": Hein Vanhaezebrouck waarschuwt een Rode Duivel voor het WK IRush IRush over Recordtransfer tussen Brugge en Liverpool? Het dossier neemt een onverwachte wending Geert66 Geert66 over Anderlecht barst van de ambitie: "Eerste plaats veroveren" Nelvafrel Nelvafrel over Na dramatische 3 op 21: club neemt beslissing over Belgische coach Snoek Snoek over Stevige strijd op komst: 'Antwerp en Anderlecht azen op dezelfde centrale verdediger' Don Doumbia Don Doumbia over 'KRC Genk stuurt zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen' Don Doumbia Don Doumbia over 🎥 De slechtste manier om het jaar te beginnen? Arthur Vermeeren begaat een lelijke overtreding De Groene Ridder. De Groene Ridder. over 'Stevige JPL-deal op komst voor Dante Vanzeir van KAA Gent' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved