Eén minuut gespeeld en al meteen de deur gewezen: Chikovani lijkt Charleroi te verlaten

"Verrassing" in Charleroi: Nikoloz Chikovani zou al weer kunnen vertrekken. De Georgiër speelde echter nog maar één minuut in de competitie met het A-elftal.

Het is bekend: Engeland hanteert zeer strikte regels voor de integratie van buitenlandse spelers, vooral voor spelers uit landen buiten de grote voetballanden. Nikoloz Chikovani (18) kon daarom nog niet bij Watford aansluiten, dat hem afgelopen september overnam van Dinamo Tbilisi, omdat hij niet over het vereiste werkvisum beschikte.

Speeltijd sprokkelen bij Charleroi

In afwachting van zijn komst naar Engeland werd Chikovani dit seizoen uitgeleend aan Sporting Charleroi. De contacten tussen de familie Pozzo en Mogi Bayat waren daarbij erg nuttig. Het doel was duidelijk: de Georgiër wat speeltijd geven en hem daarna terugsturen naar de Championship.

Eén minuut tegen Anderlecht

Na enkele wedstrijden bij de U23 kreeg Nikoloz Chikovani één minuut speeltijd bij het A-elftal tijdens de overwinning van de Zebra’s op Anderlecht. Voor deze wedstrijd was de Georgische vleugelspeler, die niet meteen uitblonk bij de U23, nog nooit opgenomen in het A-elftal.

Chakvetadze X Chikovani 🐝💛



After his Belgian debut, Nikoloz Chikovani earned the points for a UK work visa. Watford will recall the 18 y.o forward in January to join the first team.



The Georgian is set to fly to the UK and continue his training with Watford’s first team 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/huIxdHsmwn — Geo Team (@Geo__team) December 27, 2025

Die ene minuut bij Charleroi lijkt voldoende te zijn geweest: Chikovani heeft nu genoeg “punten” verzameld om een werkvisum voor Groot-Brittannië te verkrijgen, meldt het Georgische medium Geo Team. Hij zal Mambourg hoogstwaarschijnlijk deze winter verlaten en terugkeren naar Engeland.





'Groot talent'

Watford volgde de ontwikkeling van Nikoloz Chikovani nauwgezet. De vleugelspeler wordt beschouwd als een groot talent van zijn land en is internationaal actief bij de U19.