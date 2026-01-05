Genk dreigt sterkhouder en publiekslieveling kwijt te raken: ex-club dringt aan

Het zou zomaar kunnen dat KRC Genk binnenkort afscheid moet nemen van een vaste waarde. Patrik Hrosovsky heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd in het shirt van Genk gespeeld tegen Club Brugge. De 33-jarige Slovaakse middenvelder staat in de belangstelling van zijn ex-club Viktoria Plzen.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Plzen al contact opgenomen met Genk om te informeren naar de voorwaarden van een onmiddellijke terugkeer. Het contract van Hrosovsky loopt eind juni af, waardoor de Limburgers voor een lastige keuze staan. De kans bestaat dat Genk nu al meewerkt aan een transfer.

Hrosovsky kwam in augustus 2019 over van Viktoria Plzen om met Genk de Champions League te spelen. Zijn begin was niet eenvoudig, want na de trainerswissel van Felice Mazzu naar Hannes Wolf belandde hij zelfs op de bank en in de tribune.

Viktoria Plzen wil Patrik Hrosovsky terughalen van bij Genk

Toch liet de Slovaakse international nooit de moed zakken. Met hard werk en een voorbeeldige ingesteldheid knokte hij zich opnieuw in de ploeg. Dat leverde hem niet alleen speelminuten op, maar ook veel krediet bij de Genkse aanhang.

In de voorbije bijna zeven jaar groeide Hrosovsky uit tot een betrouwbare pion, zowel op als naast het veld. Hij was vaak de stille kracht op het middenveld en een verlengstuk van de trainersstaf in de kleedkamer.



Zijn cijfers spreken voor zich. Hrosovsky speelde 261 officiële wedstrijden voor KRC Genk en was daarin goed voor 21 doelpunten en 21 assists. Een mogelijk afscheid zou dan ook het einde betekenen van een belangrijk hoofdstuk in Genk.