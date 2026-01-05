Anderlecht zet in op 16-jarige voor positie die binnenkort probleem kan opleveren

Anderlecht wil opnieuw eigen doelmannen afleveren aan de A-ploeg en zette daarvoor een duidelijk project op poten. Onder leiding van goalkeeper-coördinator Silvio Proto wordt er op Neerpede meer ingezet op de opleiding en doorstroming van keepers.

Tijdens de winterstage in Spanje is met Mattis Seghers alvast een eerste talent van dat plan van de partij. In tegenstelling tot clubs als RC Genk, die al jaren doelmannen van topniveau voortbrengen, bleef de doorbraak van jonge keepers bij paars-wit uit. Dat moet veranderen.

Nadruk ook op meevoetballen

Zeker in de huidige situatie waar Colin Coosemans zijn contract afloopt en er weinig vertrouwen is in tweede doelman Mads Kikkenborg. Proto kreeg de opdracht om de keeperstrainingen te verfijnen, met meer focus op techniek en meevoetballen, en minder op louter fysieke parameters zoals lengte en reikwijdte.

Het eerste uithangbord van ‘Project Proto’ is Mattis Seghers, schrijft Het Nieuwsblad. De 16-jarige doelman, goed voor 1m93, mocht voor het eerst aansluiten bij de A-kern op stage in Jerez de la Frontera. Volgens Proto beschikt hij over de kwaliteiten van een moderne keeper, al wordt er bewust geen haast gemaakt in zijn ontwikkeling.

Er wordt veel verwacht van de 16-jarige Mattis Seghers bij Anderlecht

Seghers bleef tot nu toe grotendeels onder de radar, maar is wel Belgisch jeugdinternational en traint geregeld mee met de RSCA Futures en de A-ploeg. Voor hem is de stage een beloning en een kennismaking met het hoogste niveau, zonder dat er al concrete beloftes worden gemaakt richting speeltijd.



Zijn parcours ging snel omhoog. Na passages bij Denderhoutem en Ninove belandde hij via tests bij Anderlecht, waar hij zich wist door te zetten ondanks grote concurrentie. Ook buitenlandse clubs als Monaco en Manchester City volgden hem, maar Seghers koos resoluut voor paars-wit en ligt ondertussen vast tot 2028.