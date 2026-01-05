Vincent Kompany krijgt hoopgevend signaal over contract van belangrijke speler

Foto: © photonews

Manuel Neuer zal hij zijn contract bij Bayern in de komende weken nog verlengen? De Duitse doelman gaf zondag meer duidelijkheid.

Vincent Kompany hoopt uiteraard op een contractverlenging van zijn keeper. Het contract van de Beierse speler loopt momenteel tot 30 juni 2026, dus tot het einde van het seizoen. In geval van verlenging zal het waarschijnlijk voor één seizoen zijn voor de veteraan die sinds juli 2011 aan de club verbonden is.

"Ik ben optimistisch. Maar ik wacht liever af hoe de zaken zich de komende maanden ontwikkelen...", zegt Manuel Neuer volgens Sky Sport. "Ik zal eind maart of begin april een definitieve beslissing nemen."

Manuel Neuer binnenkort terug

Door zijn blessure, zou hij na de onderbreking terug moeten zijn in het Beierse doel. Hij miste de laatste competitiewedstrijd op 21 december tegen Heidenheim (0-4).

Aanstaande dinsdag speelt Bayern een vriendschappelijke wedstrijd tegen RB Salzburg. De officiële terugkeer naar de competitie is gepland voor 11 januari. De mannen van Vincent Kompany ontvangen Wolfsburg voor de 16e speeldag van de competitie.


"Ik ben ervan overtuigd dat ik tegen Wolfsburg weer onder de lat zal staan", zegt de Beierse keeper, die niet kan wachten om terug te keren. Zijn laatste wedstrijd dateert van 14 december tegen Mainz, waar Bayern op de 14e speeldag de punten deelde (2-2).

