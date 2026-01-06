Felice Mazzu verklapt doel van OHL op winterstage: "Daar gaan we op trainen"

Lorenz Lomme
Felice Mazzu verklapt doel van OHL op winterstage: "Daar gaan we op trainen"
Veel clubs uit de Jupiler Pro League grijpen de winterbreak aan om zuidelijkere oorden op te zoeken. Ook OHL doet dat, onder leiding van coach Felice Mazzu. En die heeft in gedachten waaraan gewerkt zal worden.

OHL koos voor Algorfa, een dorpje aan de Costa Blanca, als uitvalsbasis. Daar zal tot en met 10 januari stevig getraind worden met het oog op de herstart van de competitie.

Felice Mazzu wil het behoud verzekeren met OHL. Op stage kunnen de koppen extra bij elkaar gestoken worden en kan de groepsband nog wat meer aangehaald worden. Dat lijkt de oefenmeester te beseffen.

Mazzu wil werken aan de automatismen

"Sinds mijn aankomst bij de club volgden de wedstrijden elkaar snel op", vertelde Mazzu op de website van OHL. "Tijdens een stage zit je 24/7 bij elkaar, waardoor je als groep nog dichter naar elkaar toe groeit."

Op het veld wil Mazzu één bepaald iets onder handen nemen. "Een andere focus van de winterstage is het trainen op onze automatismen. We gaan ons goed voorbereiden zodat we klaar zijn voor de het tweede deel van de competitie."


Dat tweede deel van de competitie start voor OHL op 18 januari. Dan herneemt het met een duel in en tegen Sint-Truiden. Daarna wachten wedstrijden tegen Union (thuis) en KV Mechelen (thuis).

OH Leuven
Felice Mazzu

